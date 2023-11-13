وصفات لتخفيف ظهور شعر الوجه

يُعد نمو الشعر الزائد في الوجه مشكلة تواجهها العديد من النساء، وقد يسبب لهن الارتباك والانزعاج، وبدلاً من اللجوء إلى طرق التخلص الدائمة مثل الليزر أو إزالة الشعر بالشمع، يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد في الوجه بشكل طبيعي.

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هناك بعض الوصفات الطبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد في الوجه.

خل التفاح:

خل التفاح يعتبر مادة طبيعية فعالة لتقليل نمو الشعر الزائد. قومي بمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كمية متساوية من الماء. ضعي الخليط على مناطق الشعر الزائد واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرتين في اليوم لمدة شهر للحصول على نتائج أفضل.

معجون القرنفل والقرفة:

قومي بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ثم أضيفي كمية مناسبة من الماء لتكوين معجون. ضعي المعجون على الشعر الزائد واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً لتقليل نمو الشعر الزائد.

ماء الورد وعصير الليمون:

قومي بمزج ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط على الشعر الزائد واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذه العملية يومياً لتقليل نمو الشعر في الوجه.

غسول النعناع:

استخدمي النعناع الطازج أو الجاف، قومي بغلي كوب من الماء وأضيفي ملعقة كبيرة من النعناع. اتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة، ثم صفّيه واتركيه يبرد. استخدمي هذا المغلى كغسول في مناطق الشعر الزائد على الوجه لتقليل نمو الشعر الزائد.