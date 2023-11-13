ميجان ماركل تتعمد إبعاد الأمير هاري عن حياتها العملية

تعمل ميجان ماركل على فصل الأمير هاري تدريجيًا عن خططها المهنية الشخصية.

ويتحدث ريتشارد كاي في برنامج Palace Confidential :" "ربما أرادت أن تضع القليل من المساحة بين ما كان سيقوله وما ستفعله بعد ذلك، ولم تكن تريد تشويه علامتها التجارية.

وتابع: "ومع ذلك، ما هي علامتها التجارية، وهل ستظل هذه العلامة التجارية موجودة؟ كلما طالت فترة غيابها عن أعين الجمهور، أصبح من الصعب إطلاقها".

وعلى جانب آخر زعم تقرير سابق أن ميجان ماركل تكافح من أجل البقاء في هوليوود، حيث تعتقد الخبيرة الملكية إميلي ناش أن كلاً من الأمير هاري وزوجته ميجان، يواجهان علاقة "حب و كراهية" مروعة إلى حد ما مع هوليوود ومتطلباتها.

وتشير الخبيرة الملكية إلى أن حياة الزوجين في هوليوود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزواجهما، في حين هناك حاليًا شائعات تدور حولهما، تزعم أن الزوجين يبحثان عن منزل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أن مسكنهم في المملكة المتحدة هو قاعدة منزلية ملكية أثناء زياراتهم ذهابًا وإيابًا، ومع ذلك، فإن الممتلكات المزعومة في الولايات المتحدة التي يتطلع إليها الثنائي، موجودة في ماليبو.

ويؤكد موقع TMZ : "أن المنزل الجديد الذى يسعون لامتلاكه قريب بما يكفي من هوليوود ليتمكنا من القيام بأعمال تجارية، ولكنها بعيدة بما يكفي عن هوليوود لمنحهم الأمان والخصوصية"،