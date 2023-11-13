ناشطة أمريكية تعتنق الإسلام وترتدي الحجاب بسبب غزة

أعلنت الناشطة الأميركية ميغان رايس، دخولها الإسلام خلال بثٍ مباشر على "تيك توك" مع الداعية أحمد البستاني يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من تعبيرها عن إعجابها بصمود أهل غزة.

وأطلت رايس مرتدية الحجاب مشيرةً إلى أنه منحها شعورا بالطمأنينة والأمان.

Advertisement

وقد عُرفت بنشاطها على "تيك توك" عبر فيديوهات عن الطبخ، والأكل الصحي، والتسوق، ونقد الأغاني، بالإضافة إلى مناقشتها مواضيع تاريخية، علماً بأن عدد متابعيها تجاوز الـ 750 ألفا.

رايس التي كانت دائما ضاحكة ساخرة، ظهرت في 17 تشرين الأول الماضي حزينة باكية، تتحدث عن مقاطع فيديو نشرها بعض شباب غزة، تظهر حجم المأساة التي خلفها القصف الإسرائيلي، قبل أن تنشر فيديو تحدثت فيه عن انبهارها بالشعب الفلسطيني، ورغبتها في استكشاف القرآن، مما دفعها لتنظيم جلسات قراءة لتأمله، وسرعان ما انضم إليها المئات.

ولم يقتصر الأمر على رايس وويلدز، إذ أعلنت الناشطة الأميركية أليكس أنها بدأت في قراءة القرآن ومشاركة مقاطع منه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، علماً بأن قناتها على "تيك توك" لم تكن تشكل سوى مقاطع عن حياتها والأكل والشرب والرقص.

أكدت أليس في مقطع فيديو نشرته يوم 30 تشرين الأول، أنها "اشترت نسختها من المصحف الشريف للوقوف على سر قوة إيمان أهل غزة رغم فقدان أطفالهم وأسرهم وكل ما يملكون".

وأكدت الناشطة أن "أول ما فاجأها هو اهتمام الإسلام بحقوق النساء، وتشديده على ضرورة الالتزام بمطالبهن".

كما انتشر فيديو الناشطة الكندية ليندسي نيكول، عبّرت فيه عن ذهولها بقوة إيمان الفلسطينيين الذي تجلى بترديد كلمة "الحمد لله" عند فقدانهم بيوتهم أو أطفالهم أو عزيزا لديهم، والدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الجنة. (الجزيرة)