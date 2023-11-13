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المرأة

العناية اليومية في الثلاثينات: استثمار في جمال البشرة

Lebanon 24
13-11-2023 | 14:00
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فيما يتعلق بالعناية بالصحة والجمال، لا يوجد وقت محدد للبداية. في سن الثلاثين، تدرك الكثير من النساء أهمية تغيير روتين العناية بالبشرة، حيث تظهر التغييرات في المظهر والملامح. ويعتقد البعض أنه قد تكون فاتت الفرصة للبداية، ولكن في الحقيقة، هناك الكثير من المنتجات المتاحة للمساعدة في تحقيق بشرة صحية وجميلة، وهذا يظل أمرًا أساسياً في الثلاثينات.
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وتبدأ العناية بالبشرة بتغيير عادات تنظيف الوجه. في هذه المرحلة، يجب التخلص من استخدام الصابون، حيث تحتوي قطع الصابون على حموضة عالية قد تسبب مشاكل مثل الحبوب وجفاف الجلد. بدلاً من ذلك، يفضل استخدام منظف يومي للوجه يناسب نوع بشرتك.

ويأتي الترطيب كجزء أساسي من روتين العناية بالبشرة. يساعد المرطب الجيد في الحفاظ على ترطيب البشرة ومنع شيخوختها المبكرة. ويشير البحث إلى أن الشمس تلعب دوراً كبيراً في شيخوخة البشرة، لذا يجب اختيار مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF).

ويعتبر استخدام مقشر الوجه أمراً ضرورياً للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجديد البشرة. يُنصح باستخدام المقشر بشكل منتظم، ولكن بحذر لتجنب جفاف الجلد. يُعد كريم العين أيضًا جزءًا مهمًا من الروتين، خاصةً مع قلة النوم في هذه الفترة.

باختصار، لا يوجد وقت محدد للبداية في العناية بالبشرة. في الثلاثينات، يمكن أن تحققي فارقاً كبيراً من خلال تغيير عاداتك وتبني روتين صحي للعناية بالبشرة. يظل الاستثمار في صحتك وجمالك أمراً حيوياً، ومع التزامك بالعناية اليومية، يمكنك الاستمتاع ببشرة صحية وجميلة في جميع مراحل حياتك.
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