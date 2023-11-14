خطفت الأنظار في "الخائن".. من تكون مرام علي؟

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على مدار الأيام القليلة الماضية، تصدر مسلسل "الخائن" - المأخوذ عن مسلسل تركي، يحمل العنوان نفسه - محرك "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت انتباه الجمهور المتابع النجمة الشابة مرام علي، التي تقدم دور الفتاة "تيا"، فمن تكون مرام التي جذبت أنظار الجميع؟النجمة السورية مرام علي من مواليد 21 شباط 1992، وهي من الفنانات السوريات الناجحات والمبدعات، حيث حققت شهرة واسعة بفضل موهبتها الفريدة وإلقائها العاطفي والقوي. تميزت مرام في مجال التمثيل بأدائها الفريد، وقدرتها على تجسيد المشاعر العميقة، بطريقة فنية رائعة.بدأت مرام علي مشوارها الفني في سن مبكرة، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية الدرامية. عام 2011، اكتشفها المخرج نجدة أنزور، وقدمها بمسلسل «شيفون» في دور «ديالا»، الذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، ومنذ ذلك الوقت واصلت مسيرتها الفنية، وأحدثت ضجة كبيرة في العالم العربي.قدمت مرام علي العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، التي لاقت إعجاب الجمهور، مثل: «بنات العيلة»، و«وطن حاف»، و«زنود الست»، و«عروس بيروت»، وغيرها الكثير. تعتبر هذه المسلسلات الدرامية مليئة بالعاطفة، وتعكس قدرة مرام على التعبير عن المشاعر بشكل ملموس ومؤثر، بفضل أدائها المميز والمتقن، واستطاعت مرام أن تكتسب جمهورًا واسعًا، وتحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.بعد سنوات من ظهور مرام علي على شاشة التلفزيون العربية، قررت أن تغير ملامحها مع التقدم في العمر، حيث أجرت عمليات تجميل عدة، منها: حقن فيلر في الوجه والشفاه، وتعديل الأنف، وغيرها من العمليات التي غيرت ملامحها كثيرًا. (زهرة الخليج)