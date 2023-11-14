20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
إليكِ أفكار أنشطة تشغل وقت طفلك الدارج وتنمي مهاراته
Lebanon 24
14-11-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتمتع الطفل الدارج بطاقة كبيرة يحتاج إلى إخراجها بصورة صحية، سواء في دار الرعاية النهارية مع أقرانه، أو عبر الأنشطة المنزلية.
والأنشطة المنزلية لا يجب أن تكون بالألعاب التعليمية باهظة التكاليف، فعبر بعض الخامات البسيطة والأغراض المتوفرة في كل منزل، يمكنكِ عمل أنشطة ممتعة تشغل وقت طفلك الدارج، وتساهم في تنمية مهاراته.
Advertisement
ومن أهم الأنشطة المنزلية هي الرسم، عبر تثبيت لوحة على الحائط. أيضاً لعبة اصطياد الكرات من الماء، أو لوحة الأدوات المنزلية التي تساعد الطفل على تعلم فتح الأبواب وإغلاقها، أو اللوحة المثبت عليها أنواع الأقفال المختلفة ليتعلم الطفل كيفية فتح السحاب أو غلق الأزرار أو ربط حذاؤه، وغيرها من الأنشطة البسيطة التي لا تحتاج إلى تكاليف عالية. (نواعم)
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي بدأ وسيشتد.. والأب خنيصر يُحذر (صورة)
Lebanon 24
المنخفض الجوي بدأ وسيشتد.. والأب خنيصر يُحذر (صورة)
00:18 | 2023-11-14
14/11/2023 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزوج المنتج جمال سنان على ماغي بو غصن؟ هذا ما كشفه إعلامي شهير
Lebanon 24
هل تزوج المنتج جمال سنان على ماغي بو غصن؟ هذا ما كشفه إعلامي شهير
01:38 | 2023-11-14
14/11/2023 01:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عسكريّة عن "حزب الله" ينشرها موقعٌ إسرائيليّ.. هكذا سيتمّ "إقتحام فلسطين"!
Lebanon 24
تفاصيل عسكريّة عن "حزب الله" ينشرها موقعٌ إسرائيليّ.. هكذا سيتمّ "إقتحام فلسطين"!
16:00 | 2023-11-13
13/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
08:00 | 2023-11-14
14/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
11:11 | 2023-11-14
14/11/2023 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-11-14
خطفت الأنظار في "الخائن".. من تكون مرام علي؟
03:01 | 2023-11-14
بعدما تألقت بزفاف شقيقها بفستان ذهبي.. شاهدوا إطلالة بطلة "كريستال" في السعودية (صور)
01:05 | 2023-11-14
إعلامية الـ MBC تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت بفستانها الأبيض (صور)
23:00 | 2023-11-13
فن التدليك: فوائد تدليك الرأس قبل النوم على الصحة وجمال الشعر
16:00 | 2023-11-13
لتجاوز معايير الجمال.. إليكِ كيفية تعزيز جمالكِ الطبيعي دون الحاجة إلى المكياج
14:00 | 2023-11-13
العناية اليومية في الثلاثينات: استثمار في جمال البشرة
فيديو
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
14/11/2023 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
14/11/2023 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
14/11/2023 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24