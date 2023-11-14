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المرأة

إليكِ أفكار أنشطة تشغل وقت طفلك الدارج وتنمي مهاراته

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:00
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يتمتع الطفل الدارج بطاقة كبيرة يحتاج إلى إخراجها بصورة صحية، سواء في دار الرعاية النهارية مع أقرانه، أو عبر الأنشطة المنزلية.

والأنشطة المنزلية لا يجب أن تكون بالألعاب التعليمية باهظة التكاليف، فعبر بعض الخامات البسيطة والأغراض المتوفرة في كل منزل، يمكنكِ عمل أنشطة ممتعة تشغل وقت طفلك الدارج، وتساهم في تنمية مهاراته.
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ومن أهم الأنشطة المنزلية هي الرسم، عبر تثبيت لوحة على الحائط. أيضاً لعبة اصطياد الكرات من الماء، أو لوحة الأدوات المنزلية التي تساعد الطفل على تعلم فتح الأبواب وإغلاقها، أو اللوحة المثبت عليها أنواع الأقفال المختلفة ليتعلم الطفل كيفية فتح السحاب أو غلق الأزرار أو ربط حذاؤه، وغيرها من الأنشطة البسيطة التي لا تحتاج إلى تكاليف عالية. (نواعم) 

المصدر: نواعم
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