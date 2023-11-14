أمر جعلها تبكي بحرقة.. بطلة "حب البنات" تكشف كواليس الفيلم الشهير

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كشفت الفنانة ضياء الروح بطلة فيلم "حب البنات" الذي قدّمته ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة، مفاجأة تتعلق بكواليس مشاركتها في الفيلم الذي عُرض عام 2004، مشيرةً إلى أن معظم مشاهدها في العمل تم حذفها، وهو ما أزعجها كثيراً وجعلها تبكي بحرقة.وقالت في تصريحات صحافية إنها دخلت مجال الفن من دون أي وسيط، وواجهت صعوبات كثيرة في بداياتها الفنية، سواء من عائلتها أو الوسط الفني.وعن كواليس مشاركتها في فيلم "حب البنات"، قالت ضياء الروح: "شاركت في فيلم "حب البنات" بعد تحدي مني، ودوري مكنش صغير ولكن للأسف تم حذف معظم مشاهدي، مكنتش طلعة سخيفة زي ما كان ظاهر، ولكن كان هناك دوافع بالنسبة لي لأنني كنت في علاقة حب مع الفنان أحمد برادة اللي جسد شخصية "حازم" خلال أحداث العمل، وفجأة ظهرت فتاة أخرى لتأخده مني".وأضافت: "للأسف جميع المشاهد بالفيلم تم حذفها، وعندما سألت عن السبب قالوا ليّ إن وقت الفيلم طويل فكان لازم المشاهد تتشال، حزنت جداً وكنت بعيّط لأن دايماً الصغير بيتظلم... لكن اللي أسعدني إن بعد مرور 20 عام وفجأة يطلع مشهدي "تريند"، حسيت إن ربنا مبيضيعش حق حد، لأني بعد الفيلم ده قعدت أبكي ومكنتش بخرج من البيت".