تطور في قضية "فاشينيستا الكويت".. تقديم موعد استئناف الحكم

في تطورات جديدة على قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، حددت المحكمة الكويتية جلسة الاستئناف التي سبق وطالبت باستعجالها المشهورة، في يوم 11 كانون الثاني من العام القادم 2024.

طالبت فاطمة بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

Advertisement

وفي 25 تشرين الأول، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

المحكمة كانت قد قامت بعدة تأجيلات للحكم واستمرارية حبس فاطمة منذ 14 أيلول، حيث حددت وقتها يوم 27 أيلول للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة.

وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 تشرين الأول ليتم تحديد 25 تشرين الأول وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 تموز 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

(العربية)

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.