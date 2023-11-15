خلطات لتساقط الشعر سهلة التحضير في المنزل

تعانى الكثيرات من تساقط الشعر الذى يدفعهن للبحث عن حلول مختلفة تساعدهن على حل هذه المشكلة، مثل استخدام وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة.

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هناك وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر:

وصفة زيت جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

يساعد زيت جوز الهند في علاج تساقط الشعر، و حكة فروة الرأس، وذلك من خلال إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على الشعر مع التدليك، حيث يساعد على علاج تساقط الشعر ويرطبه ويعزز نموه.

وصفة زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر

يساعد زيت الزيتون على علاج تساقط الشعر ويرطبه لأنه يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية و خصائص مضادة للفطريات، ولذلك ينصح بصب كمية صغيرة (10 مل) من الزيت في وعاء، ثم تدليك الشعر بالزيت من 15-20 دقيقة.

وصفة زيت عباد الشمس لعلاج تساقط الشعر

يعمل زيت عباد الشمس على منع تساقط الشعر، ويعزز نمو الشعر الجديد، لذلك ينصح بشراء زيت عباد الشمس عالى الجودة واتباع التعليمات المدونة على الزجاجة مع تدليك الشعر بالزيت لعدة دقائق.

وصفة زيت الجوجوبا لعلاج تساقط الشعر

يعمل زيت الجوجوبا على علاج تساقط الشعر، حيث يحتوي زيت على نسبة عالية من فيتامينات B وC وE، بالإضافة إلى النحاس والزنك، وتساعد هذه العناصر على إصلاح الشعر التالف ومنع تساقط الشعر وذلك من خلال وضع قطرات من زيت الجوجوبا على فروة الرأس، ثم فرك الشعر لفترة تتراوح مابين15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو، مع اتباع هذه الوصفة كمكمل لروتين علاج تساقط الشعر.

وصفة عصير البصل لعلاج تساقط الشعر

يساعد عصير البصل على علاج تساقط الشعر وقشرة الرأس ويكافح الشيب المبكر، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية هامة، ولهذا ينصح بفرك فروة الرأس بعصير البصل لعدة دقائق وتركه لدقائق أخرى ثم غسل الشعر جيداً.