زوجة ميسي بمجوهرات فاخرة من دار تيفاني أند كو

وارتدى ليونيل ميسي حذاء Louis Vuitton المخصص وساعة Tambour الجديدة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 والتي يتم تقديمها في صندوق كأس Louis Vuitton الرسمي. وارتدى ليونيل ميسي بدلة رسمية مصنوعة من صوف داموفلاج الأسود المطبوع مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.
كما ارتدى أولاد ليونيل ميسي وانتونيلا، تياجو وماتيو وسيرو، مثل ميسي بدلات من لويس فويتون من الصوف الأسود مع قمصان بيضاء. واختار ميسي تزيين إطلالته بساعة Tambour الجديدة المصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، فهذه الساعة الفخمة بميناء أبيض زيّنت إطلالته خلال الحفل السنوي الـ67 لجائزة الكرة الذهبية الذي فاز بها.