زوجة ميسي بمجوهرات فاخرة من دار تيفاني أند كو

تألقت زوجة اللاعب الشهير ليونيل ميسي، انتونيلا روكوز، بمجوهرات من دار تيفاني اند كو Tiffany & co الفاخرة، مع فستان أسود طويل اختارته من دار لويس فيتون Louis Vuitton بكتف واحد من لويس فويتون مع إكسسوار ماكسي وحقيبة فانيتي جلدية سوداء خلال الحفل السنوي الـ67 لجائزة الكرة الذهبية.

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واعتمدت انتونيلا لهذا الحفل أقراط ذهبية متدلية عيار 18 قيراط مع ماسات مستديرة رائعة من مجموعة Tiffany Knot ، حيث يعتبر كل تصميم من تصميمات Tiffany Knot بمثابة إنجاز معقد من الحرفية.

وصُنعت هذه الأقراط من الذهب الأصفر والألماس المرصوف، ثم تم صقلها يدوياً للحصول على لمعان عالي. يتم تثبيت كل ماسة مستديرة رائعة تم اختيارها خصيصًا لتلبية معايير تيفاني العالية يدويًا بزوايا دقيقة لتحقيق أقصى قدر من التألق.

كما اختارت سوار ذهبي سميك من تيفاني شلمبرجير ديزي مرصّع بحبّات الألماس، مع خاتم فخم من تيفاني شلمبرجير إيلسا من الذهب الأصفر والألماس وحجر كريم فاخر لتزيّن بها إطلالتها خلال حفل الكرة الذهبية الذي فاز فيها زوجها بالكرة الذهبية الثامنة له كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2022-2023.

وارتدى ليونيل ميسي حذاء Louis Vuitton المخصص وساعة Tambour الجديدة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 والتي يتم تقديمها في صندوق كأس Louis Vuitton الرسمي. وارتدى ليونيل ميسي بدلة رسمية مصنوعة من صوف داموفلاج الأسود المطبوع مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

كما ارتدى أولاد ليونيل ميسي وانتونيلا، تياجو وماتيو وسيرو، مثل ميسي بدلات من لويس فويتون من الصوف الأسود مع قمصان بيضاء. واختار ميسي تزيين إطلالته بساعة Tambour الجديدة المصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، فهذه الساعة الفخمة بميناء أبيض زيّنت إطلالته خلال الحفل السنوي الـ67 لجائزة الكرة الذهبية الذي فاز بها.

(هي)