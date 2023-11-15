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المرأة

بعد أداء مناسك العمرة.. فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:46
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كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي تطورات حالتها الصحية بعد تعرّضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية، عقب أداء مناسك العمرة، إذ طالبت جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

 
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 وقالت ريم في تصريحات خاصة لـ"لها"، إنها تشعر حالياً بتحسّن كبير في حالتها الصحية، وأنها بدأت في التعافي بعد انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، قائلة: "الحمد لله بقيت أحسن دلوقت، ودرجة حرارتي نزلت كتير وبدأت أتعافى".

 

وكانت ريم قد كشفت سبب اختفائها عن الساحة الفنية ومن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لأزمة صحية أثناء عودتها من السعودية بعد أداء مناسك العمرة عن روح والدها، طالبةً الدعاء لها بالشفاء العاجل. (الجديد)

 
 
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