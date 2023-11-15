5 نصائح للتعامل مع عبوس طفلك

Advertisement

العبوس أحد أكثر السلوكيات إحباطاً وتحدياً لدى الأطفال، إذ يستخدم الطفل العبوس بغرض الضغط على الوالدين وتحقيق ما يريد، أو ربما للتعبير عن مشاعر أخرى لا يستطيع التعبير عنها بشكل صحي.ولكن لا يجب الاستسلام لسلوك العبوس الذي يستخدمه طفلك، من الضروري وضع حد لهذا السلوك عن طريق التعامل معه بطرق صحية.وفيما يلي 5 نصائح تساعدك في التعامل مع عبوس طفلك ووضع حد لهذا السلوك. تابعي القراءة.1- اكتشفي غرض طفلك من العبوسأولاً عليكِ اكتشاف الغرض الذي يسعى طفلك لتحقيقه عن طريق العبوس في وجهك. مثلاً هل يريد تغيير قرارك؟ أم أنه يريد أن يشعرك بالشفقة تجاهه؟ أم أنه يحاول التعبير عن مشاعره بطريقة غير صحية فقط؟اكتشاف غرض طفلك من العبوس أولى خطوات التعامل مع سلوكه بطريقة صحيحة.2- تجاهلي سلوك العبوسإذا حقق طفلك غرضه من العبوس، فسوف يتوقف عن العبوس وتشعرين بالراحة ولكن على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإن طفلك سوف يستخدم هذا السلوك كلما أراد تحقيق هدف جديد، وبالتالي فإن الاستسلام لعبوس طفلك وتحقيق أغراضه سوف يغذي هذا السلوك.تجاهلي عبوس طفلك طالما أن الطفل بخير، حتى يشعر أنه لا فائدة من هذا السلوك، وبالتالي لا يفكر في تكراره لأنه لا يؤتي ثماره.3- علمي طفلك أساليب صحية للتعبير عن مشاعرهإذا كان طفلك يستخدم العبوس للتعبير عن مشاعره، فغالباً السبب أنه لا يمتلك أدوات صحية للتعبير عن مشاعره، مثل استخدام الكلمات المناسبة لشرح مشاعره السلبية. هنا يأتِ دورك في تعليم طفلك الأساليب الصحية للتعبير عن المشاعر، وبالتالي لا يكون الطفل مضطراً لاستخدام أسلوب العبوس.4- دعي طفلك يعرف أنكِ تهتمين لأمرهتجاهل العبوس لا يعني التجاهل التام لطفلك، بل عدم الانصياع للضغط فقط، إنما يجب أن يعلم طفلك أنكِ ترينه وتهتمين به، وذلك عن طريق إخباره أنكِ تلاحظين عدم رضاه، وأنكِ متاحة للاستماع إلى شكواه إذا أراد أن يتحدث في أي وقت.5- تجنبي ردود الأفعال التي تزيد الموقف سوءاًردك على عبوس طفلك يجب أن يكون صحياً وخالياً من ردود الأفعال السلبية التي تزيد الموقف سوءاً، مثل السخرية من عبوس طفلك، أو إظهار الغضب وطلب التوقف عن العبوس، أو عقاب الطفل، وغيرها من الأساليب القاسية التي تزيد مشاعر طفلك تعقيداً.كوني لطيفة مع طفلك حتى يتوقف عن السلوكيات السلبية ويكون لطيفاً في المقابل. (نواعم)