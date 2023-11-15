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المرأة

أنغام تطلق أغنية وطنية جديدة.. هذه كلماتها

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:53
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أطلقت الفنانة أنغام أغنية وطنية جديدة، حملت عنوان "حلفونا".
 
ونشرت أنغام الأغنية التي تعود كلماتها لمصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس نادر حمدي، وماستر أمير محروس، على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة الفيديو كليب.
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وتقول كلمات الأغنية "آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين.. مين يتعدى حدوده ع المصريين.. آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين.. حلفونا حلفونا.. ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا.. أن إحنا نشيلها ف عنينا.. حلفونا حلفونا ع الأمانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط فى سيناء.. بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت.. لو هنموت علشانه اهلًا بالموت..".
المصدر: فوشيا
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