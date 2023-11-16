ملكة هولندا تبهر الجمهور.. اطلالة باللون الأحمر تظهر انوثتها

اختارت ملكة هولندا الملكة ماكسيما إطلالة شديدة الجاذبية باللون الأحمر الناري، من أجل الاحتفال بالعيد الخامس لتأسيس جمعية خيرية تهدف إلى تخليص هولندا من الديون.

وارتدت الملكة ماكسيما لهذه المناسبة فستانا أحمر اللون يعانق جسمها بكل رقة ليظهر رشاقتها، من دولتشي أند غابانا Dolce and Gabbana تميز بياقة مستديرة تتداخل فيها خيوط باللون الأسود تؤطرها بشكل ناعم ومتقطع. وارتدت فوقه كاب باللون العنابي الداكن من الكشمير والصوف من دار فالنتينو Valentino.

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ولأنها تتقن سر الإطلالة الناجحة فقد أكملت ملكة هولندا إطلالتها بأكسسوارات باللون العنابي الداكن. حيث انتعلت حذاء من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi من الجلد المقلوب وحملت حقيبة مصنوعة من الجلد من علامة واندلر Wandler .

واختارت أن تتزين بالقليل من المجوهرات والحلي، فارتدت أقراطا متدلية حمراء اللون واكتفت بخاتم واحد في يدها وبسوار واحد في معصمها. (الجميلة)