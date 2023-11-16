لمكياج مثالي في موسم الأعياد.. تجنبي هذه الـ10 أخطاء

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في موسم الأعياد، تكثر الحفلات واللقاءات، وبالطبع، يختلف مكياجنا ليتناسب مع أجواء كل مناسبة.ولوضع المكياج العديد من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تفسد بهجة الموسم، إليك كيفية تجنبها:1. قبل وضع المكياج، تأكدي من تنظيف وترطيب بشرتك جيدًا لتحقيق نتائج أفضل.2. تجنبي استخدام كميات كبيرة من المنتجات، لتحسين مظهر المكياج وتجنب الإفراط.3. اختاري لون الأساس بعناية وضعيه بتوزيع جيد لتجنب التفاوت في لون البشرة.4. لا ترسمي حاجبين مفرطين، استخدمي الأقلام أو المساحيق بشكل طبيعي.5. ادمجي ظلال العيون بشكل جيد للحصول على مظهر أكثر انسجاماً.6. تجنبي استخدام اللمعان بكثرة، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية.7. استخدمي قلم الشفاه لتحديد شفتيك بشكل صحيح لتجنب الانتقالات اللونية غير المرغوبة.8. استخدمي بخاخ تثبيت المكياج للحفاظ على مظهرك لفترة طويلة.9. ادمجي الظلال بشكل جيد لتجنب الفرق في الألوان وتحقيق مظهر متجانس.10. لا تتجاهلي تحديث مجموعتك من مستحضرات التجميل لمواكبة احتياجات بشرتك المتغيرة.