دومينيك حوراني تطل في طائرة خاصة بوجه ياسمين صبري.. والجمهور: سرقت وجهها" (صور)

فوفوجئ الجمهور بالصور المركّبة للفنانة دومينيك حوراني والتي تعود أصولها للممثلة المصرية ياسمين صبري، وكذلك لعارضات أجنبيات.



وظهرت "دومينيك" بصورة مأخودة من "ياسمين" كانت قد نشرتها الأخيرة في شهر كانن2022، عندما كانت داخل الطائرة، وقد تم استخدام برنامج "الفوتوشوب" في الصورة الجديدة بحيث تم وضع رأس "دومينيك" على جسد ياسمين.

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وانتشرت الصورة التي يبدو أن "دومينيك" حذفتها من حسابها على إنستغرام، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وسط سخرية من المتابعين، مستغربين من هذه الخطوة التي أقدمت عليها الفنانة اللبنانية.



كما ظهرت في صورة أخرى مركبة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" أطلت فيها وهي تقلد إحدى الممثلات الأجنبيات، لكنها أغلقت خاصية التعليقات عليها، تجنبًا من تعرضها للردود السلبية من المتابعين. وانتشرت الصورة التي يبدو أن "دومينيك" حذفتها من حسابها على إنستغرام، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وسط سخرية من المتابعين، مستغربين من هذه الخطوة التي أقدمت عليها الفنانة اللبنانية.كما ظهرت في صورة أخرى مركبة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" أطلت فيها وهي تقلد إحدى الممثلات الأجنبيات، لكنها أغلقت خاصية التعليقات عليها، تجنبًا من تعرضها للردود السلبية من المتابعين.