نجمة مصرية شهيرة تكشف سبب إبعادها أبنائها عن الوسط الفني

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كشفت الفنانة صفية العمري أسباب إبعاد أبنائها عن الوسط الفني مؤكدة أنها لم تكن تتمنى دخولهم الوسط، بجانب كشفها عن أصعب اللحظات والمواقف التي مرت بها.وقالت صفية، في تصريحات إعلامية: "الإنسان دايمًا بتجيله لحظات إحباط وحياته بتتغير مع الظروف وبيكون فيه طلوع وهبوط، ولازم يبقى فيها إحباطات شوية ولازم يبقى فيها الرضا والتفاؤل ونقول يا رب، النهاردة في أحداث مدمرة والكون كله ملخبط، لكن ربنا حاطط فينا روح فيها تفاؤل ويا رب يرزقنا ويجدد حياتنا ونقول الحمد لله رب العالمين إننا بصحة جيدة ونحاول تاني ونجدد المقاومة، وده سر الرضا إنك تكون راضي من نفسك ومتحاولش تأذي حد وتتماشى مع أسلوب الحياة".وتابعت: "أصعب حاجة مريت بيها هو موت الأهل موت الأب والأم، هما دول اللي دايمًا مأثرين في حياتي وعاملين حاجة جوايا، في حنين واشتياق ودعوات كانت حلوة هي دي الحالة، في غربة الأولاد وبعوض ده في أولادي وأنا اتولدت من بطن أمي أم، وبمارس أمومتي بكل المحبة والصداقة والتفاهم إني لازم أستوعب أولادي وأتفاهم معاهم وأعيش معاهم كل حاجة، إوعى تقسى على ابنك".أما عن إمكانية دخول أبنائها الوسط الفني، فعلقت صفية العمري قائلة: "مقولتش لأولادي يدخلوا الوسط الفني، وهما من زمان متربين في أميركا، وابني فنان بطبعه وكان نفسه يبقى ممثل، لكن اتجاهه في الرسم والغرافيك وده نوع رائع من أنواع الفن، وأنا مبغصبش عليهم في حاجة، ومكنتش أتمنى إن حد منهم يدخل الوسط الفني ويشوفوا الوجع اللي إحنا بنتوجعه.كما تطرقت صفية العمري، للحديث عن الراحل أحمد زكي، وفيلم البيه البواب، قائلة: "البيه البواب من الأفلام اللي بعتز بيها كده، وده مكنش أول عمل ليا معاه اشتغلت معاه قبل كده، أحمد زكي الله يرحمه لا يعوض هو من الفنانيين الرائعين وتجربتي معاه كانت من أعظم الأعمال اللي قدمتها، ويكفي بوابين مصر كلهم كانوا بيضربولي سلام".