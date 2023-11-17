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المرأة

نساء عربيات يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون 2023

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:00
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تتنافس 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يوم السبت، على لقب ملكة جمال الكون، في حفل من المقرر أن يقام غدًا في سلفادور، وتعمل المنافسات بمهن مختلفة مثل المحاماة وعارضات الأزياء وسوف تختار اللجنة منهن من تستحق لقب ملكة جمال الكون 2023 والتي تتوجها ملكة جمال الكون العام الماضى الأمريكية ربوني جابرييل.

 

وتتنافس على هذا اللقب 3 نساء من جنسيات عربية:

 

لجين يعقوب من البحرين

تنافس لجين يعقوب، والبالغة من العمر 19 عامًا، وتعمل ممثلة وراقصة وعارضة أزياء.

ووفقًا لسيرتها الذاتية، تهتم لجين بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستخدم منصتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتسعى لتكون بمثابة رمز "لتمكين المرأة البحرينية".

 

مهرة طنطاوي من مصر

ولدت ونشأت مهرة طنطاوي بمصر، وتبلغ من العمر 21 عامًا، وتعمل عارضة أزياء وحصلت مؤخرًا على درجة البكالوريوس في تسويق الأعمال من جامعة نيو جيزة، وقالت مهرة في تصريحات صحفية إنها لم تتوقع أبدًا أن تصبح ملكة جمال الكون لأنها لم تكبر وهي تتنافس في مسابقات الجمال.

 
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مايا أبو الحسن من لبنان
 

تبلغ مايا أبو الحسن، من العمر 25 عامًا، وتعمل مقدمة برامج تلفزيونية وسفيرة دولية لكلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأشارت في سيرتها الذاتية إلى إنها فخورة جدًا بما قدمته لمجتمعها، من جهود لاستعادة فرص التعليم المتساوية في لبنان.

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