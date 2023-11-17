أحمر الخدود الزهري موضة شتاء 2024

لا يزال اللون الوردي هو اللون الأكثر شعبية في عالم المكياج، وسيستمر على الأغلب حتى شتاء 2024 لكن باعتماد درجة وردية - زهرية دافئة.

فمنذ عرض فيلم باربي وجميع الفتيات والنساء يفكرن بهذا اللون نظراً لجماليته اللافتة وقوته في منح المرأة المزيد من الأنوثة.

أحمر الخدود الوردي ليس رائداً في حد ذاته. فبشكل عام، تصنع كل علامة تجارية ظلًا وردياً في كل موسم مع درجات الألوان المتعارف عليها، فعلى الرغم من أن اللون وصل إلى ذروته في الثمانينيات وانخفض خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فقد عاد أحمر الخدود الوردي الجميل بشكل كبير، وسيبقى قوياً لفترة طويلة.

خلال عصر النهضة، كانت البشرة الزهرية تعتبر علامة على الجمال والثروة، لذلك لجأت النساء في كثير من الأحيان إلى وسائل مبتكرة للحصول على مظهر "متوهج" عبر اعتماد تقنيات القرص، أو الصفع على خدودهن بلطف، أو حتى عض شفاههن للحصول على لون زهري طبيعي. مما ساهم في البدء بتنفيذ وتطوير مستحضرات تمنح المرأة هذه الخاصية.

في العصر الفيكتوري، اكتسب أحمر الخدود الكريمي والبودرة شعبية كبيرة. وكانت المكونات مثل الزهور المسحوقة والمعادن لا تزال تستخدم بشكل شائع، ولكنها أصبحت الآن أكثر دقة وملاءمة للاستخدام اليومي.

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هناك العديد من النصائح الاحترافية حول كيفية العثور على اللون الزهري المثالي لكن سنطرح عليك هذه الحيلة الفعّالة: يمكنك قرص خديك ومطابقة ظل أحمر الخدود الخاص بك مع اللون الطبيعي الذي يؤدي إليه الضغط أو إلقاء نظرة خاطفة على شفتك السفلية الداخلية. أياً كان اللون فهو اللون الذي يليق بلون بشرتك.

أحدث اتجاهات عالم الجمال، أصبح الإجماع هو أنه كلما زاد أحمر الخدود، كان ذلك أفضل. ومع هذا، قد لا يتناسب هذا الاتجاه مع الجميع. الرهان الأكثر أماناً هو وضع أحمر الخدود وفقاً لشكل وجهك.

الوجه البيضاوي:

حاولي وضع أحمر الخدود على عظام وجنتيك، فوق العظم مباشرة، للمساعدة في رفع خديك والحصول على تأثير مشدود.

الوجه المستدير:

لإضافة المزيد من التحديد إلى شكل الوجه المستدير، حاولي وضع أحمر الخدود أسفل تفاحة الخدين مباشرةً، وعلى طول عظام الخد، وامزجيه للأعلى باتجاه أذنيك وخط شعرك.

الوجه المربع:

من الألوان على تفاحة خديك ستجعل الوجه يبدو أكثر امتلاءً واحمراراً بشكل طبيعي، وهو مثالي للوجه المربع. إذا كان وجهك أكثر زاوية، فقد تجدين أن وضعه على تفاحتي خديك يضيف حجماً أكبر إلى منطقة خدك.