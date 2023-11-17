"هزيلة ومتعبة"... مادونا تثير قلق جمهورها

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أثارت المغنية العالمية مادونا قلق معجبيها بعد أن بدت ملامحها مختلفة تمامًا في أحدث منشور لها من جولتها الغنائية في أوروبا، على إنستغرام.وفي الصورة المثيرة للجدل، انحنت المغنية إلى الأمام، وتدلَّى شعرها كالعادة حول وجهها ونظرت إلى الكاميرا مباشرة، متزينة بقلادة متلألئة من نيويورك.وكتب أحد المعجبين: "تبدين هزيلة ومتعبة، هذه الجولة مجهدة جدًا بالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 65 عامًا".