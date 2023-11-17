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المرأة

"هزيلة ومتعبة"... مادونا تثير قلق جمهورها

Lebanon 24
17-11-2023 | 16:13
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أثارت المغنية العالمية مادونا قلق معجبيها بعد أن بدت ملامحها مختلفة تمامًا في أحدث منشور لها من جولتها الغنائية في أوروبا، على إنستغرام.


وفي الصورة المثيرة للجدل، انحنت المغنية إلى الأمام، وتدلَّى شعرها كالعادة حول وجهها ونظرت إلى الكاميرا مباشرة، متزينة بقلادة متلألئة من نيويورك.
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وكتب أحد المعجبين: "تبدين هزيلة ومتعبة، هذه الجولة مجهدة جدًا بالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 65 عامًا".
 
 
وأضاف آخر: "أتمنى أن تكوني بخير يا ماما، ملكة البوب، وتأكدي من أخذ الراحة خلال هذه الرحلة حول العالم".

المصدر: فوشيا
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