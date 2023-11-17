جدل كبير بسبب مقابلة مع رودولف هلال.. ماذا قالت الإعلامية الشهيرة عن التجنيس؟

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أحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الجدل بعد نشر مقابلة قديمة لها مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال على حسابها في "تويتر"، تحدثت فيها عن رفضها القاطع لمنح غير الكويتيين الجنسية الكويتية.وعن أسباب وقوفها ضد قرار التجنيس لغير الكويتيين، قالت فجر: "أنا ضد التجنيس، لأن الجنسية الكويتية لها امتيازات، الدولة هي الراعي، والشعب تعود على الدولة الراعية".هذا واشارت فجر إلى أنها لا تمانع تجنيس أولئك الذين يعتبرون "ظاهرة علمية أو فنية"، وحينما عرض عليها اسما الفنانة نوال الكويتية ورجل الأعمال سالم الهندي، مشيرة إلى أنهما لا يعتبران ظواهر مهمة، قائلةً: "نوال بعد اتجنست مع سالم بنفس الدفعة هم دفعة تجنيس وحدة".وخلال المقابلة، اختارت فجر تجنيس الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، قائلة: "هذا الذي يتجنس مو سالم الهندي".