5 مشاكل شائعة في المرحلة التمهيدية.. وكيفية مساعدة طفلك على تخطيها

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المرحلة التمهيدية مهمة في حياة الطفل، فهي مرحلة انتقالية بين الروضة أو الرعاية النهارية، والمراحل الدراسية، وهي مرحلة يعتاد فيها الطفل على الدراسة، الالتزام والتعاون مع زملائه والاعتماد على نفسه بنسبة كبيرة في المدرسة.ولأن المرحلة التمهيدية بهذه الأهمية لتأهيل الطفل، فهناك مشاكل شائعة تواجه الأطفال في المرحلة التمهيدية. تعرفي على أهم المشاكل الشائعة التي تواجه الأطفال في المرحلة التمهيدية، وكيفية مساعدة طفلك على تخطي كل مشكلة، من خلال قراءة السطور القادمة.1- العمل الجماعيفي سن الثانية والثالثة ينمو طفلك بشكل مستقل، يختبر مهاراته العقلية والجسدية وحتى اللغوية بشكل منفرد، ولكن في المرحلة التمهيدية يواجه الطفل تحدي العمل الجماعي والتعاون مع زملائه، وهنا قد تظهر مشكلة عدم القدرة على التواصل والتعاون مع أقرانه.كيفية مساعدة طفلك: علمي طفلك كيفية التواصل مع الآخرين وطرق التعامل السليمة، ولا تيأسي من التعديلات المتكررة على سلوك طفلك، طالما أن هذه التعديلات متوازية مع احتوائه ودعمه وشعوره بالحب والقبول، فسوف يستجيب طفلك لتوجيهاتك ويتخطى المشكلة، فقط تحلي بالصبر.2- قلق الانفصالقد يواجه طفلك القلق من الانفصال عنكِ لساعات طويلة أثناء تواجده في المدرسة، فقبل هذه المرحلة كان يقضي يومه بالكامل ملتصقاً بكِ أو على الأقل تكونين في مرمى بصره.كيفية مساعدة طفلك: أحضري لطفلك دمية وأخبريه أنها تفتقده أيضاً عند ذهابه إلى المدرسة، ولكنه سيعود إليها كما تعودين أنتِ إليه.3- مهارات التواصلالأطفال مختلفون في الطباع والشخصيات والتربية، لذا قد يواجه طفلك صعوبة في التواصل مع الأطفال في المدرسة.كيفية مساعدة طفلك: علمي طفلك مهارات التواصل عن طريق إجراء محادثات معه، وتعليميه كيفية الإنصات للآخرين والتعامل معهم باحترام وهدوء.4- التكيف مع البيئة والجدول الزمنيالكثير من الأطفال يواجهون صعوبة في بداية ذهابهم إلى المدرسة بسبب صعوبة التكيف مع بيئة المدرسة ونظامها.كيفية مساعدة طفلك: امنحي طفلك الوقت الكافي ليتأقلم مع نظام المدرسة، سوف يعتاد بالصبر والوقت.5- تأخر التعلممهارة التعلم تختلف من طفل لآخر، لذا قد يواجه طفلك تأخراً في التعلم عن أقرانه.كيفية مساعدة طفلك: لا تضغطي على طفلك، ففي النهاية سوف يتعلم كل ما تعلمه أقرانه ولكن في الوقت المناسب له. اهتمي باحتوائه وطمأنته وتعليمه مهارات التعامل مع أقرانه والالتزام بنظام المدرسة، ومن ثم سوف يصبح يومه في المدرسة أسهل، ويستمتع بوقته ويحب المدرسة، مما يعزز قدرته على التعلم. (نواعم)