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المرأة
بعد الطلاق.. هذا ما فعلته هنا الزاهد بصورها مع أحمد فهمي
Lebanon 24
18-11-2023
|
08:00
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رغم مرور عدة أيام على إعلان الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، إلا أنها لم تقم بحذف صورهما معاً من حسابها الخاص على "إنستغرام".
وظلت هنا محتفظة بالصور التي نشرتها مع طليقها أحمد فهمي في الرحلات التي سافرا إليها في بعض الدول وإن تلاحظ أنها طوال الشهور الأخيرة لم تنشر صوراً لهما معاً إلا الدعاية لفيلمهما الأخير "مستر إكس" وهو ما دفع عدداً من الجمهور لتأكيد أخبار الانفصال منذ فترة بشكل سري وعدم الإعلان عن خبر الطلاق حتى لا تكون دعاية سلبية للفيلم، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، رغم نفي الاثنين هذا الامر بشدّة في العرض الخاص للفيلم.
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وكانت هنا الزاهد قد أعلنت خبر طلاقها من فهمي بعدما كتبت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" قائلة: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير". (لها)
المصدر: لها
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