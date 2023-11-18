كل ما تجب معرفته عن صيحة "دورة البشرة"

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ينطبق مفهوم دورة البشرة على روتين العناية بالبشرة ليلاً، والذي يتضمن استخدام المكونات النشطة فقط في أيام معينة، ومتابعتها بأيام "الراحة".وأوضح الدكتور ألكسيس غرانيت: "إن الدورة التي تستغرق أربعة أيام هي الأكثر شيوعاً، والتي تتضمن عادةً استخدام المكونات النشطة لمدة ليلتين في الأسبوع، تليها ليلتان من الراحة والتكرار". الفكرة (المتجذرة في طب الأمراض الجلدية) هي أن اعتماد روتين دورة البشرة يمكن أن يساعد في منع تعرض حاجز الجلد للخطر بسبب الإفراط في استخدام المكونات النشطة - بالإضافة إلى أنها طريقة رائعة لإنشاء روتين ثابت وفعال يساعد البشرة على العمل على النحو الأمثل.طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من قبل البورد الأميركي والتي تقف وراء هذا المفهوم هي Witney Bowe، دكتورة في الطب والتي شاركت رؤيتها لروتين دورة البشرة النهائي على TikTok. وتقول ويتني: "إن مفتاح أي روتين ناجح للعناية بالبشرة هو استخدام المنتجات المصممة بشكل جيد، والتي أثبتت فعاليتها في تحقيق النتائج، والتي تكمل بعضها البعض لتحقيق أفضل النتائج لبشرتك. كيف تبدأ Skin Cycling على الجلد تدور دورة العناية بالبشرة حول العناية ببشرتك، لذا ابدأي بالتعرف على نوع بشرتك".وتضيف ويتني: "من الرسائل المهمة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أن صحة الجلد أمر شخصي، وأن تعلم الاستماع إلى بشرتك سيكون أكثر تأثيراً من أي اتجاه. "إذا كانت بشرتك حساسة، على سبيل المثال، تحدثي مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك حول التقشير وأفضل الممارسات حول تطبيق الريتينول. جلد جاف؟ تكثيف عملية التعافي. يجب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الوردية أو الأكزيما أو الصدفية. مع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، فإن Skin Cycling على البشرة هو اتجاه جمالي يستحق المحاولة".وإليك كيفية البدء بهذا الروتين:الليلة الأولى: التقشير؛ ابدأي بقطعة قماش فارغة، تُعرف أيضاً باسم ليلة التقشير. نظفي الجلد وجففيه، ثم ضعي منتج تقشير، توضح ويتني، وتوصي باستخدام منتج يُترك على شيء يمكن غسله، مثل المنظف. ابحثي عن المقشرات الكيميائية وأحماض التقشير، التي تحتوي على مكونات مثل AHAs وBHAs وPHAs، بدلاً من المقشرات الفيزيائية لأنها أفضل لحاجز الجلد وأكثر فعالية. ستسمح عملية إعادة التسطيح الطفيفة لخلايا الجلد الميتة وإزالتها للمرحلة التالية من المنتجات باختراق الجلد بشكل أفضل، مما يسمح بزيادة الفعالية.الليلة الثانية: الريتينويد؛ ضعي الريتينويد بعد التنظيف. إذا كنت جديدة في استخدام الرتينويدات (المتوفرة عادةً بدون وصفة طبية مثل الريتينول)، فإن العناية بالبشرة المفضلة هي مشتقة من فيتامين A الذي يعمل على تعزيز عملية تجديد بشرتك، وتفتيحها، وتعزيز الكولاجين، وتقليل الخطوط الدقيقة. ابدأي بوضع كريم مرطب على المناطق الحساسة من الوجه - تحت العينين، وحول زوايا الأنف، وعلى خطوط الماريونيت (الدمية) - ليكون بمثابة حاجز ويمنع الجفاف والتهيج. بعد ذلك، ضعي الريتينويد على كامل الوجه وأسفل الرقبة وعبر منطقة أعلى الصدر.الليلتان الثالثة والرابعة: الإصلاح والاسترداد حان الوقت للعناية بحاجز الجلد والتأكد من ترطيب البشرة بشكل كافٍ؟ يوصى بتنظيف البشرة وتركها رطبة ثم وضع مصل يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد والغليسرين و/أو النياسيناميد. اتبعيه بمرطب: تقول ويتني: "اختاري تركيبة مغذية حقاً والتي تدعم حاجز الجلد، وإذا كانت البشرة جافة جداً، ضعي زيت ثمر الورد أو زيت السكوالان على الخدين". (فوشيا)