أغرب إطلالات المنافسات بمسابقة أزياء ملكة جمال الكون

أقيمت مسابقة الأزياء التقليدية بمسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور، وشاركت المتسابقات بإطلالات مستوحاة من ثقافاتهن بألوان مميزة وجريئة، وقد ارتدت بعضهن إطلالات غريبة ولافتة للنظر.

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وكانت أغرب إطلالات المنافسات بمسابقة ملكة جمال الكون:

ملكة جمال جزر البهاما ميليسا إنجراهام

ارتدت ملكة جمال جزر البهاما ميليسا إنجراهام زي لتكريم الدمى القديمة المباعة في سوق جزر البهاما، وتميز زيها بأنه مصمم بتنورة ضخمة من التول تجمع بين اللونين الأزرق والأسود وتصميمات مطرزة وأقواس على الجانب، وأكمام خارج الكتف وقبعة شمسية كبيرة مرنة مغطاة بالتول الأخضر الزاهي وفى الخلف مروحة يدوية من سعف النخيل.

ملكة جمال بلغاريا يوليا بافليكوفا

ارتدت ملكة جمال بلغاريا يوليا بافليكوفا زى ذهبى من الرأس إلى أخمص القدمين لتكرم أكبر حيوان مفترس ليلي في بلغاريا من خلال زيها على هيئة فستان مضاف عليه ريش صناعى ذهبى ومصمم بأجنحة متطابقة، مع غطاء رأس ذهبي لامع.

ملكة جمال تشيلي سيليست فييل

ارتدت ملكة جمال تشيلي سيليست فييل زى أسود اللون مصمم بأجنحة عملاقة أثناء سيرها على المسرح، وهو مستوحى من زي طائر الكوندور والبذلة مغطاة بالبريق والخرز، وقبعة مزينة على شكل وجه الطائر، وأجنحة ضخمة مصنوعة من الريش، والزى مصمم بواسطة الفنان جاراي كلفن .

ملكة جمال هندوراس زوهيلين كليمنتي

ارتدت ملكة جمال هندوراس زوهيلين كليمنتي زياً تقليدياً، والذى عبارة عن فستانًا وأساور ذراع مصنوعة من نفس القماش على هيئة مربعات، وتاجًا وغطاء خلفي مزين بالريش الملون.

ملكة جمال كازاخستان توميريس

بدت ملكة جمال كازاخستان توميريس زير وكأنها محاربة، حيث ارتدت مشدًا من الجلد البني مع حزام على هيئة فيونكة وأكمام كريمية منتفخة، وتنورة بطول الأرض مصنوعة من التول.