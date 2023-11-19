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المرأة

للاستفادة من المنتجات منتهية الصلاحية.. إليكِ هذه النصائح

Lebanon 24
19-11-2023 | 01:00
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كل سيدة منزل لديها الكثير من المنتجات التي تكون لديها في المنزل سواء كانت منتجات غذائية أو مستحضرات تجميل، وبعض من تلك المنتجات التي تجدها في البيت تمر عليها فترة انتهاء الصلاحية دون أن تستخدمها، وفى النهاية تلقى بها في سلة المهملات، ولكن ليس كل شيء يمكن رميه.

 

يوجد بعد الأشياء التي يمكن أن يتم إعادة تدويرها واستخدامها بكل أمان حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية.

 
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استخدامات جديدة للمنتجات منتهية الصلاحية:

 الأفوكادو

الأفوكادو بعد فترة يصبح ناضجا للغاية مما يجعل ربة المنزل تتخلص منه، ولكن لا يجب أن تتهور وترميه، ويمكن أن تستخدمه للشعر، لأن الأفوكادو يعتبر مرطب رائع للشعر، وما على السيدة فعله هو مزج الأفوكادو المهروس ووضعه على خصلات الشعر الجافة، ويترك لمدة 6 ساعات على الأقل وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو والبلسم، وقد يجعل الشعر جافا في بادئ الأمر ولكن بعد غسلتين سيصبح ناعما ولامعا للغاية.

 

المرطبات والحليب المنظف

قد يكون لدى ربة المنزل بعض من المرطبات أو حليب تنظيف منتهى الصلاحية، بدلاً من رميه يمكن استخدامه في تنظيف وتلميع الحقائب عن طريقوضعهما على  قطعة قطن وتلميع القطعة.

 

محدد العيون والشفاه

من المعروف أن لا يجب استخدام منتجات المكياج بعد انتهاء فترة الصلاحية، سواء على الشفاه أو على العين، ولهذا لا يجب استخدامها على البشرة، ويمكن استخدامها على كوضع خط تحت الكلمات والجمل في الكتب مثل أقلام الرصاص الملونة.

 

معجون الأسنان

معجون الأسنان يحتوى على منظف ويمكن أن يتم استخدامه في إزالة البقع من السجاد، أو تنظيف الجدران من أقلام التلوين، ويمكن تبييض حذاء التنس وشاشات الهاتف، وإزالة أي روائح حامضية من على زجاجة الأطفال.

المصدر: اليوم السابع
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