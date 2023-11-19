أسرار جمال شعر هنا الزاهد.. إليكِ أبرزها

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تُعتبر هنا الزاهد من بين النجمات اللواتي يُحسدن على شعرهنّ الصحيّ، الطويل والكيرلي. ولكن خلف هذه الإطلالات الرائعة، لا بدّ من عناية مكثّفة بالشعر. ومن خلال مرّات عدّة تحدّثت فيها هنا عن شعرها، إليكم أسرار عنايتها به.في البداية، صرّحت هنا الزاهد مرّة أنها ورثت الشعر الجميل والطويل عن والدتها، وحرصت مع هذه السمة الجمالية على الاعتناء به للحفاظ على صحته وكثافته.كما قالت انها لا تتوقف أبداً عن استخدام البلسم الذي يسهل من عملية تسريح شعرها ويعالج جفافه خاصةً وأنها تملك شعراً مجعداً, الأمر الذي يجعل من الصعب تمشيطه بعد الإستحمام.وتبتعد هنا عن استخدام الشامبو الكيماوي وتتجه الى استخدام المستحضرات الخالية من المواد الكيميائية والتي تحتوي على مكونات لطيفة على فروة الرأس.وأحد أبرز الأسباب التي تساهم في صحة شعرها هي ابتعادها عن صالونات الشعر وأدوات تمليس شعرها بدءاً من المجفف وصولاً الى الأدوات الأخرى.وقالت هنا انها لا تجفف شعرها بالمجفف سوى بعض مرات فقط، إذ تحرص على تصفيف شعرها بنفسها بتسريحات بسيطة لا تؤذي شعرها.وتعلم هنا أنّ النظام الغذائي يلعب دوراً حاسماً في صحة شعرها. لذلك، تحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، وتركز على تناول الأسماك المهمة لصحة الشعر.كما تستخدم المنتجات الطبيعية للعناية بشعرها، مثل الزيوت الطبيعية والبلسم الخالي من المواد الكيميائية الضارة.وأخيراً، تداوم هنا على قص أطراف شعرها المتقصفة بانتظام، وذلك للحفاظ على صحة الشعر ومنع تقصفه وتشقق الشعيرات. كما تستخدم خلطات طبيعية من مكونات موجودة في مطبخها.