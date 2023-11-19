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المرأة
لبناء شخصية قوية.. ثلاث دروس حياتية يجب على الأم تعليمها لأطفالها
Lebanon 24
19-11-2023
|
15:05
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الحياة تعد بتحدياتها وتتطلب من الأفراد القوة والإصرار لتجاوزها. دور الأم يتمثل في تربية طفلها ليصبح شخصًا قويًا ومثابرًا، قادرًا على التعامل مع تحديات الحياة بمرونة وصبر وحكمة.
1- الفشل ليس نهاية الطريق
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على الطفل أن يتقبل الفشل كجزء من التعلم، يتعلم منه ويتجاوزه باستمرار. ذلك يعزز من قدرته على التكيف والتصدي للتحديات بإصرار، ويبني ثقته بنفسه.
2- الاعتماد على الآخرين في الصعوبات
يجب أن يدرك الطفل أهمية الدعم الاجتماعي، وأنه لا يحتاج أن يواجه الصعوبات بمفرده. يمكنه اللجوء إلى الوالدين والأصدقاء للحصول على المساعدة والدعم.
3- الهدوء والتفكير في الأوقات الصعبة
تعليم الطفل كيف يدير مشاعره ويظل هادئًا في الظروف الصعبة يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات منطقية والتفاعل بشكل هادئ، مما يساعده في التغلب على التحديات بفعالية.
تلك هي ثلاث دروس حياتية يمكن تعليمها للأطفال لتمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بقوة وصمود.
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