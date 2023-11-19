زيت إكليل الجبل.. استخدامات فعّالة لتقوية البصيلات وتحفيز نمو الشعر

وبالتالي فإن أفضل طريقة للاستفادة من هذا الزيت تكمن في وضعه مخففاً مباشرة على الجذور أو البقع الصلعاء وتدليكه في فروة الرأس. حيث يزيد التدليك من قوة امتصاص بصيلات الشعر، كما أنه يساعد على زيادة تدفق الدم وبالتالي إمداده بالأوكسجين اللازم.

ويمكن استخدام زيت إكليل الجبل من خلال إضافة القليل منه إلى الشامبو، أو البلسم، أو أي مستحضر للشعر.

إن السماح لزيت إكليل الجبل بالبقاء على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل يمكّنه من الاختراق بشكل أفضل إلى البصيلات، كما أن الاحتفاظ به من طريق لفّه بمنشفة دافئة، يمكن أن يعزز من قوة الامتصاص والاستفادة منه بشكل أفضل.