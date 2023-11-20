بفستان فاضح.. ابنة الممثلة كارين رزق الله تُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: "استحي عحالك" (صورة)

نشرت ناديا شربل ابنة الممثلة كارين رزق الله والممثل فادي شربل صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



ناديا التي تكمل دراستها في لندن، بدت بإطلالة جريئة جدا حيث ارتدت فستانا أسود اللون مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن ما عرضها لانتقادات واسعة.

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واعتبر عدد كبير من المتابعين ان إطلالة ناديا فاضحة وتخطت فيها المحظو، في حين اعتبر البعض الآخر ان الإطلالة عادية.



ومن بين التعليقات: "شو هاد استحي عحالك، "مش لانو فاضح بس عن جد مش حلو ما بيمشي عليه حتى اسم فستان"، "ييي يا عيب الشوم شو هيدا ولو"، وغيرها من الانتقادات اللاذعة.



وليست المرة الأولى التي تطل فيها ناديا بإطلالات جريئة فهي غاليا ما تنشر صورا بملابس جريئة تُثير فيها الجدل.















