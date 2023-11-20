كيف تتعامل النجمات مع تقدمهن في العمر؟

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يُقال إن الشيخوخة ليست شباباً ضائعاً، بل هي مرحلة جديدة من الفرص والقوة، وهو ما تشترك فيه معظم النساء الأكثر إلهاماً في هوليوود. فرغم كل الضغوط التي تأتي مع الشيخوخة من قِبَل الجمهور، وحتى صُناع الأعمال، فإنهن كنَّ دائماً واقعيات بهذا الشأن، وحريصاتٍ أيضاً على مواجهة ثقافة التجميل، وهوس الشباب الكبير بهذا الأمر.فمن باميلا أندرسون إلى بيونسيه، اتخذت العديدات من النجمات الشيخوخة مصدرَ قوةٍ لهنَّ، وتحدثن عن ذلك بكل صراحة، وكيف يفعلن ذلك، وفقاً لشروطهن الخاصة.باميلا أندرسون:خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس، خلال وقت سابق من هذا العام، أحدثت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية، باميلا أندرسون، ضجةً كبيرة بسبب عدم وضعها المكياج، مبررةً هذا الأمر بأنها تفضل الذهاب في نزهة على الأقدام، وإلقاء نظرة على الهندسة المعمارية في باريس، بدلاً من الجلوس على كرسي المكياج لمدة ثلاث ساعات.وفي إحدى مقابلاتها، عرضت أندرسون بعض المفردات البديلة التي تستخدمها، حيث قالت: «أحب أن أقول كلمة (الحياة)، بدلاً من (الشيخوخة)»، مشيرةً إلى أن مطاردة الشباب أمر لا جدوى منه، إذ إنها لن تصل إلى هناك أبداً، وإنها ببساطة تتقبل تلك التغيرات التي طرأت على شكلها لأن تشعر بالارتياح.بيونسيه:كتبت المغنية العالمية، بيونسيه، في مذكرة كلمة بخط يدها بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، وشاركتها على موقعها الرسمي على الإنترنت، قالت فيها إن هذه هي السنة الأولى التي تفهم فيها حقاً ما يعنيه أن يكون المرء على قيد الحياة، وأن يعيش اللحظة، أي فهم مدى هشاشة الحياة، ومدى صعوبتها في بعض الأحيان، وبالتالي مدى أهمية التوقف وشم الورود خلال الأوقات الجيدة، إذ كانت تعتقد أنها عرفت ذلك عندما كانت في الحادية والعشرين، أو الثلاثين من عمرها، إلا أن ذلك لم يكن صحيحاً.وأضافت: كلما أصبحت أكثر نضجاً، كلما فهمت أكثر، وزادت سعادتي عمقاً، وأنها أخيراً سمحت لنفسها بالاستمتاع بالبذور، التي عملت بجد لزراعتها طوال حياتها، مشيرةً إلى أن هذا أفضل ما شعرت به في حياتها، وأنها ممتنة جداً لكونها كبرت.أنجلينا جولي:لطالما كانت أنجلينا جولي منارةً للأناقة، وموقفها من الشيخوخة متطور بشكل مميز، حيث اعترفت ذات مرة بأنها تحب أن تكون أكبر سناً، وأنها تشعر براحة أكبر خلال الأربعينات من عمرها، أكثر مما كانت تشعر به عندما كانت أصغر سناً.وأضافت: لأن والدتها لم تعش طويلاً، فإن الأمر بالنسبة لها يبدو كأنه انتصار بدلاً من الحزن، مؤكدةً أنها تتطلع إلى الخمسينات من عمرها، وأنها تشعر بأنها ستحقق خطوتها.سلمى حايك:قالت سلمى حايك، لرابطة المتقاعدين الأميركية، عن فلسفتها الشخصية الخاصة بالشيخوخة، والتي تتوقف على احتضان حداثة كل فصل تالٍ: «إن التقدم في السن، بالنسبة لي، يتعلق بالتكرار، أي أن الشيء يصبح قديماً عندما تفعله لفترة طويلة، وفي حال كنت تتغير دائماً، وإذا كنت فضولياً دائماً، فكيف يمكنك أن تصبح كبيراً في السن؟.. أنت شخص جديد كل يوم».جينيفر لوبيز:قالت لوبيز: «أجد نفسي أفكر في أن أكون شابة وخالدة بكل الأعمار»، مشيرةً إلى أنه في مرحلة ما، ستحدث الشيخوخة، لكن حتى ذلك الحين، عليها أن تقرر مدى قوتها ونشاط عقلها وجسدها، مبينةً أن الشخص هو صاحب القرار، إذ يمكنه الاحتفاظ بها قوية. (زهرة الخليج)