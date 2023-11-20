الشعر الطويل جداً.. موضة عفوية

Advertisement

في الوقت الذي سيطرت فيه تسريحات الشعر القصير على الموضة لفترات طويلة، تتجه الكثير من النجمات اليوم لاعتماد الشعر الطويل جداً، والذي أطّلت به جيجي حيد، وبريانكا شوبرا، وكيم كاردشيان، وغيرهن.للشعر الطويل مكانته الخاصة عند النساء، هذا الستايل جذّاب، وتبدو المرأة فيه بكامل جمالها. وفي ظل توفر الوصلات الاصطناعية الطويلة، بات الحصول على الشعر الطويل جداً أمراً سهلاً ولا تحتاج المرأة لسنوات كي تطل به. أصبح من الممكن الاعتماد على ذلك اللوك خلال دقائق فحسب، ويتوفر على شكل وصلات ثابتة توضع في الشعر، وأخرى متحركة يمكن إزالتها ووضعها في المنزل.تتوفر تلك الوصلات بأشكال وألوان عدة، وذلك حسب ذوق المرأة، لكن السلبية الوحيدة في الشعر الطويل جداً أنه يحتاج الى عناية زائدة من أجل الحصول على شعر طبيعي وجذاب ونظيف، لذلك يوصي اختصاصيو الشعر الاعتماد على كريمات العناية به، واستعمالها بشكل دائم منعاً للتلف.إليكِ أبرز النجمات اللواتي يعتمدن على الشعر الطويل:بريجيت باردومن أوائل النجمات الفرنسيات اللواتي طرحن موضة الشعر الطويل. أطلت بتسريحات شعر جذابة ولا تزال لوكاتها محط اهتمام صنّاع الموضة.كيم كارداشيانتطل النجمة الأميركية كيم كارداشيان غالباً بالشعر الطويل جداً الذي يصل إلى أسفل ظهرها. يبدو ذلك الستايل جذاباً عليها، خاصة أنها تعتمد على الشعر الأسود والناعم جداً.جنيفير لوبيزبين الفترة والأخرى تطل النجمة الأميركية بالشعر الطويل الذي يزيدها أنوثة ويظهرها بلوك متجدد وعصري.جيجي حديديبدو الشعر الطويل مميزاً على عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية، لأنها تتمتع بقوام طويل ورشيق، فالشعر الطويل يحتاج إلى طول في القامة كي يظهر جماله.