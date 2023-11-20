فنانة عالمية تنجو من عقوبة السجن!

Advertisement

غرّمت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.وصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو (12.5 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2012 و2014.وسرعان ما أُعلن عن التوصل إلى تسوية، إذ قبلت شاكيرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.وفي بيان لها عقب المحاكمة، أصرت على أنها بريئة لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بإنقاذ أطفالها من "رؤية والدتهم تضحي بصحتها".وقالت: "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين يحاربون الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، الفوز الحقيقي اليوم هو الحفاظ على وقتي لأطفالي وحياتي المهنية".