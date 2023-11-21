قد تدخل السجن.. فنانة معروفة: "استوعبوا"!

انتقدت الفنانة المصرية آيتن عامر، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام، الهجوم الذي يتعرض له نجوم الفن بعد الإعلان عن أعمالهم الفنية، في ظل الأحداث الحالية التي يشهدها قطاع غزة.

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وقالت آيتن: "طالعة أقولكم حاجة بسيطة يا ريت تستوعبوها وتفهموها، مش معنى إننا نعمل دعاية في شغلنا يعني ناسين قضية فلسطين، وأنا ليا شهر بنزل عن القضية وكان هيقفل حسابي من كتر اللي كنت أنزله عن القضية"، مضيفة: "بس بدايق لما بشوف حد من زمايلنا من الفنانين يتعرض للهجوم لأنه نزل إعلان عن شغله.. استوعبوا".واعتبرت آيتن أن من سيقوم بعمل "إنفلو" لصفحتها لن يهمها، لأنه بالنهاية لم يستوعب طبيعة عملها.واختتمت حديثها بأنها بالفعل قد تدخل السجن بسبب عدم عملها أو توقفها عنه، ولن يخدمها أحد بالمحصلة، وهي تدافع عن نفسها وعن زملائها في الوسط الفني.وأرفقت آيتن الفيديو بتعليق: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا، أنا بقالي شهر ونص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية. وعندي فيلم في السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا أن ده شغلنا زي ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادي، وبلاش نزايد على بعض من فضلكوا".