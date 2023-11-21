Advertisement

المرأة

قد تدخل السجن.. فنانة معروفة: "استوعبوا"!

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1133024-638362069652043854.jpg
Doc-P-1133024-638362069652043854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقدت الفنانة المصرية آيتن عامر، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام، الهجوم الذي يتعرض له نجوم الفن بعد الإعلان عن أعمالهم الفنية، في ظل الأحداث الحالية التي يشهدها قطاع غزة.

Advertisement
وقالت آيتن: "طالعة أقولكم حاجة بسيطة يا ريت تستوعبوها وتفهموها، مش معنى إننا نعمل دعاية في شغلنا يعني ناسين قضية فلسطين، وأنا ليا شهر بنزل عن القضية وكان هيقفل حسابي من كتر اللي كنت أنزله عن القضية"، مضيفة: "بس بدايق لما بشوف حد من زمايلنا من الفنانين يتعرض للهجوم لأنه نزل إعلان عن شغله.. استوعبوا".


واعتبرت آيتن أن من سيقوم بعمل "إنفلو" لصفحتها لن يهمها، لأنه بالنهاية لم يستوعب طبيعة عملها.


واختتمت حديثها بأنها بالفعل قد تدخل السجن بسبب عدم عملها أو توقفها عنه، ولن يخدمها أحد بالمحصلة، وهي تدافع عن نفسها وعن زملائها في الوسط الفني.


وأرفقت آيتن الفيديو بتعليق: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا، أنا بقالي شهر ونص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية. وعندي فيلم في السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا أن ده شغلنا زي ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادي، وبلاش نزايد على بعض من فضلكوا".
 
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-11-22
15:33 | 2023-11-21
08:25 | 2023-11-21
03:37 | 2023-11-21
02:12 | 2023-11-21
23:00 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24