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المرأة

الكريم المرطب لبشرة صحية ومشرقة

Lebanon 24
22-11-2023 | 04:00
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يعد المرطب من أهم المنتجات الأساسية لروتين العناية بالبشرة الخاص بك. سواء كانت بشرتك جافة أو دهنية أو مختلطة، فهي تبدأ مع التقدم في السن بفقدان قوتها وانتعاشها، وبالتالي تنتج زيوتاً أقل. فيساعد الترطيب اليومي الغدد الموجودة في البشرة كي لا تعمل بجهد وتحافظ على بشرتك الصحية لوقت أطول.
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تتألف بشرتنا من ثلاث طبقات، البشرة والأدمة والطبقة الدهنية تحت الجلد، وتؤدي كل طبقة منها وظيفة مختلفة.

تتساقط البشرة بشكل مستمر وتحتوي على الخلايا الصباغية التي تنتج الملانين Melanin وتعطي الجلد لونه.

أما الأدمة أي الطبقة الوسطى فهي تمنح الجلد قوته ومرونته. وتحمي الطبقة الثالثة الجسم عبر امتصاص الصدمات وتحافظ على حرارته.

صحيح أن للجسم آليات طبيعية تحفظ رطوبة بشرتنا، إلا أنها قد تصبح جافة بسبب الطقس البارد والتعرض لأشعة الشمس وأسلوبنا الغذائي وأسلوب حياتنا.


وبالتالي، تحسن المرطبات وظيفة حاجز الجلد لتخفف الجفاف وتعزز صحته. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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