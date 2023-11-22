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المرأة

3 علامات تدل أن زواجك ناجح ومستقر

Lebanon 24
22-11-2023 | 08:00
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الزواج الناجح لا يعني أنه خال من المشاكل والأزمات، فالحياة الزوجية الطبيعية تمر بتحديات، وفترات صعود وهبوط، إلا أن الزواج الناجح تكون له علامات تدل على أنه قائم على علاقة صحية ومستقرة.
تابعي القراءة لتتعرفي على العلامات التي تخبركِ أن زواجك ناجح ومستقر.
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1- التواصل الجيد بين الزوجين
التواصل الجيد من أهم أسس العلاقة الناجحة، والتواصل الجيد قائم على الصدق والانفتاح بين الزوجين، وقدرتهما على إجراء محادثات ناجحة ومثمرة، فيعرف كل طرف متى يتحدث ومتى ينصت إلى الآخر، وكيفية التعبير عن الأفكار والمشاعر بصراحة وشفافية من دون إحراج الآخر أو إحداث ضرر في العلاقة.
احرصي على تطوير مهارات التواصل مع زوجك، مثل التحلي بالصدق واللطف أيضاً، وتدريب نفسك على الإنصات إليه، وعدم الحكم على مشاعره أو مهاجمة أفكاره، أو التسرع في إبداء نصائح في وقت غير مناسب.
التواصل الجيد يحتاج إلى صبر وتدريب وذكاء، ولكنه يساهم بشكل أساسي في نجاح الزواج واستقراره، فلا تترددي في بذل الوقت والجهد لتحسين التواصل بينك وبين زوجك.

2- تطوّر طرق الحب بين الزوجين
طرق التعبير عن الحب مختلفة، وكل شخص له لغة حب مختلفة. بعد معرفة لغة الحب المفضلة للشريك، تبقى مهمة تنقل الزواج إلى مستوى أعلى من النجاح، وهي تطوير طرق الحب لتظل الرومانسية مشتعلة بين الزوجين، ولا يجد الفتور طريقاً لهذا الزواج الناجح المستقر.

3- تطوّر شخصيات الزوجين للأفضل
تطوّر شخصيات الزوجين للأفضل إذ يصبحان أكثر تفاهماً وعطاءّ وانسجاماً وتسامحاً، يعني أن العلاقة بينهما صحية وأن هذا الزواج ناجح ومستقر، لأن الطرفين قادران على التفاهم والتأقلم ويزداد الانسجام بينهما مع الوقت. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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