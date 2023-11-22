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المرأة

وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك سريعاً

Lebanon 24
22-11-2023 | 10:21
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يمكن تفتيح لون البشرة بسهولة وسرعة في المنزل من خلال وصفة طبيعية، من دون اللجوء إلى المستحضرات الجمالية الاصطناعية. ومن أبرز النصائح في هذا الإطار استخدام خلطة عصير الليمون والعسل والحليب.
اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ضعي المزيج على وجهك النظيف، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.
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إن خصائص التبييض الطبيعية التي يتمتع بها عصير الليمون هي التي تجعله أحد أفضل العلاجات المنزلية لتبييض البشرة. من المؤكد أن الوجه المملوء بعصير الليمون يصبح أفتح ببضع درجات. من تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة إلى علاج النمش والبشرة الدهنية، عصير الليمون هو الذهب لبشرتك. ومن جهة أخرى، يعدّ العسل إكسيراً لمشاكل البشرة. تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تلاشي الندبات والتصبّغات، وبالتالي تترك بشرتك متوهّجة صحية.
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