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المرأة
يمنح النضارة والإشراقة.. كل ما تحتاجين معرفته عن حشو تحت العينين بالفيلر
Lebanon 24
22-11-2023
|
14:02
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أصبحت الإجراءات التجميلية شائعة للغاية خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها حشو تحت العين، الذي يوفر للمنطقة الحساسة هناك المرونة والنضارة والإشراقة المرغوبة. يتضمن هذا الإجراء حقن حشوات جلدية تحت العين باستخدام حمض الهيالورونيك، لتقليل ظهور الهالات السوداء والتجاويف والتجاعيد. يعمل الحشو عن طريق إضافة حجم للمنطقة وتحفيز إنتاج الكولاجين لتحسين نسيج الجلد ومرونته.
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فيما يتعلق بالمرشحات، يُعتبر اللاتي يعانين من تجاويف تحت العينين أو الهالات السوداء أو التجاعيد مناسبات لهذا الإجراء. يمنح حشو تحت العينين نتائج رائعة في إعادة حيوية المنطقة، ومع أن النتائج مؤقتة، فإنها توفر مظهرًا أكثر شبابًا وراحة. مع ذلك، يجب على الراغبات في هذا العلاج استشارة أخصائي تجميل مؤهل لفهم المخاطر والآثار الجانبية المحتملة وتقديم توجيه ملائم.
عملية حشو تحت العين تقوم بتصحيح مشاكل محددة مثل الهالات السوداء، التجاويف، والتجاعيد، ولكن يجب مراعاة بعض النقاط قبل اتخاذ هذا القرار. تحقق من ملاءمتك للإجراء، وتحدث مع الطبيب حول توقعاتك والفترة المؤقتة للنتائج.
يعتبر الحشو تحت العينين آمنًا في الغالب، ولكن قد تحدث بعض الآثار الجانبية مثل الكدمات والتورم، والتي يمكن أن تستمر لفترة قصيرة. تأكد من اتباع تعليمات الرعاية اللازمة بعد الإجراء لتقليل المخاطر.
في النهاية، يمكن لحشو تحت العينين أن يمنحك نتائجًا رائعة ومظهرًا محسنًا. ومع ذلك، يجب أن تكون مستعدًة للمتابعة المنتظمة للحفاظ على النتائج المرجوة. قم بالتحدث مع خبير التجميل لتحديد ما إذا كان هذا الإجراء مناسبًا لاحتياجاتك وتوقعاتك الشخصية.
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