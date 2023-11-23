Advertisement

المرأة

برفقة حبيبها وبأوضاع حميمة.. ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 شاهدوا الصور

Lebanon 24
23-11-2023 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1133520-638363304635625847.png
Doc-P-1133520-638363304635625847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي مؤخرا بعيد ميلادها الـ 25.

ونشرت تيا صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من احتفالها بهذه المناسبة مع أصدقائها.
 
 
 
 
Advertisement
 
ولفت المتابعون إلى انها بدت بأوضاع حميمة مع أحد الشبان، مشيرين إلى انه قد يكون حبيبها.

كما لفت المتابعون قالب الحلوى الأسود الذي صمم للمناسبة.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:44 | 2023-11-23
23:00 | 2023-11-22
16:08 | 2023-11-22
14:02 | 2023-11-22
10:21 | 2023-11-22
08:04 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24