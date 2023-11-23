برفقة حبيبها وبأوضاع حميمة.. ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 شاهدوا الصور

احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي مؤخرا بعيد ميلادها الـ 25.



ونشرت تيا صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من احتفالها بهذه المناسبة مع أصدقائها.

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ولفت المتابعون إلى انها بدت بأوضاع حميمة مع أحد الشبان، مشيرين إلى انه قد يكون حبيبها.



كما لفت المتابعون قالب الحلوى الأسود الذي صمم للمناسبة.



