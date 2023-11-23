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المرأة
"ليلة رقص انتهت بكلبش".. القبض على راقصة مصرية شهيرة ببدلة شبه عارية
Lebanon 24
23-11-2023
|
08:00
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تداولت مواقع فنيّة مصريّة خبر إلقاء القبض على الراقصة الشهيرة حورية، فبرزت عناوين مثل "ليلة رقص شرقي انتهت بكلبش" و"ضبط الراقصة حورية بالبدلة العارية".
وفي التفاصيل، ألقت مباحث الأداب بوزارة الداخلية المصرية القبض على الراقصة حورية بعد رصد فيديوهات منتشرة لها ببدلة رقص شبه عارية، واستياء محامين من تصرفاتها وتقديم بلاغات للجهات المختصة بأفعالها.
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وتواجه الراقصة حورية تهماً أبرزها "خدش الحياء العام والتحريض على الفسق والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع".
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