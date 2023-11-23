نجلاء بدر تفقد فرداً عزيزاً من عائلتها.. من هو؟

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فجعت الفنانة المصرية نجلاء بدر بوفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد.وكتبت نجلاء عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد، اليوم".وأوضحت أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد فاطمة الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، قائلة: "سيقتصر العزاء على الصلاة في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات بمصر الجديدة".