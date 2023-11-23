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المرأة

نجلاء بدر تفقد فرداً عزيزاً من عائلتها.. من هو؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:00
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فجعت الفنانة المصرية نجلاء بدر بوفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد.

وكتبت نجلاء عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد، اليوم".
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وأوضحت أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد فاطمة الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، قائلة: "سيقتصر العزاء على الصلاة في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات بمصر الجديدة".
 
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