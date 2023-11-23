منى زكي تلقي كلمة مؤثّرة خلال تكريمها في دبي

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كرّم مهرجان "ضيافة" في مدينة دبي الإماراتية الفنانة المصرية منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي قدّمته في رمضان الماضي.وخلال التكريم، ألقت منى زكي كلمة عبّرت فيها عن أسفها الشديد بسبب أحداث غزة، قائلةً أن شيئاً بداخلنا انكسر ولن يعود إلا عندما يبقى شعب فلسطين حر وحاصل على جميع حقوقه. كما أضافت ان الإنسانية لا يعلّمها شخص لآخر، بل تولد بالإنسان.وكانت منى زكي قد أعلنت عدم المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، حيث بدأت حالياً في التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل اسماً مبدئياً "رزق الهبل"، ليُعرض في موسم عيد الفطر المقبل.كما تواصل تصوير فيلمها الجديد "لعب عيال" الذي تتعاون فيه من جديد مع الفنان كريم عبد العزيز بعد انقطاع لأكثر من 14 عاماً منذ قدّما معاً فيلم "ولاد العم" عام 2008، وشاركهما في بطولته الفنان شريف منير.وكانت منى زكي قد انتهت من تصوير فيلم "الجواهرجي" الذي تعود به للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 22 عاماً منذ فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأميركية".كما تعاقدت منى زكي أخيراً على بطولة مسلسل بعنوان "طالع نازل"، من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فيه الفنان شريف سلامة. وتنتظر عرض فيلم "القاهرة مكة" قريباً، والذي يشارك فيه كل من: شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين...، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.