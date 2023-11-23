Advertisement

المرأة

بعدما فقدت الكثير من وزنها.. عائلة نيكول كيدمان خائفة على صحتها

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1133777-638363798047971314.jpeg
Doc-P-1133777-638363798047971314.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلت النجمة الأميركية، نيكول كيدمان، في حفل توزيع جوائز (CMA)، بفستانٍ باللون الأسود، كشف عن عضلات بطنها ونحافتها المفرطة، ما جعل الجميع يتساءلون عن السبب، وأثار الكثير من المخاوف حول صحتها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النجمة الشهيرة فقدت أكثر من 20 رطلاً من وزنها خلال الأشهر الأخيرة، ما جعلها تبدو نحيلةً جداً خلال ظهورها في ذلك الحفل، مشيرةً إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن فقدان كيدمان الوزن أصبح شديداً جداً، ما أبرز عظام جسدها.
Advertisement

ونقلت الصحيفة، على لسان أحد أصدقاء نيكول، أنها أصبحت نحيفة جداً، لدرجة أن عظامها أصبحت بارزة، بينما تبدو أطرافها كأنها يمكن أن تنكسر عند هبوب ريحٍ قوية. بينما قال آخر: إن نيكول فقدت الكثير من الوزن، ويبدو أنها بحاجةٍ إلى دخول المستشفى.

وفي الشأن ذاته، أكدت تقارير أخرى أن المغني الأسترالي كيث أوربان، زوج نيكول كيدمان، لديه مخاوفه أيضاً بشأنها، وأنه قلقٌ جداً على صحتها، خاصةً أن فقدان النجمة للوزن جاء مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سناً، مثل: جينيفر لورانس، ومارغو روبي.

وأشارت التقارير إلى أن أوربان يحثها على الاعتناء بنفسها وبصحتها بشكلٍ أفضل، وأنه رآها تضيع، وحذّرها من أنها بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، إلا أنه يبدو أن كل ذلك لاقى آذاناً صماء، حيث إن نيكول لا ترى أي خطرٍ في ذلك أبداً.

وبحسب زعم أحد المصادر، فإن نيكول (56 عاماً)، مرعوبة من فكرة أن وقتها قد فات، ولديها قناعةٌ بأن فقدان المزيد من الوزن سيجعلها تبدو أفضل.

وعلى صعيد آخر، كشفت (A 24) أن نجمَيْ هوليوود: نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس، من المقرر أن يتشاركا بطولة فيلم الإثارة المثير القادم «Babygirl».

وإلى جانب نيكول وأنطونيو، يوجد النجوم: هاريس ديكنسون، وصوفي وايلد، وجان رينو، في قائمة أبطال الفيلم الذي من المتوقع أن يتم تصويره خلال كانون الأول في نيويورك.

يحكي الفيلم عن رئيسة تنفيذية قوية ومسيطرة (كيدمان)، متزوجة من (بانديراس)، تبدأ علاقة غرامية مع متدربها الأصغر منها سناً (ديكنسون)، بينما تراقبها مساعدة الرئيس التنفيذية (وايلد)، ويكون (رينو) مدير أعمال منافساً لها.

ولايزال هذا الفيلم، الذي كتبته وستخرجه هالينا راينفي، في مرحلة ما قبل الإنتاج حتى وقت كتابة هذا التقرير، لذلك ليس من الواضح بَعْدُ متى سيتم إصداره أو عرضه على الشاشات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-11-23
11:00 | 2023-11-23
08:00 | 2023-11-23
04:44 | 2023-11-23
02:40 | 2023-11-23
23:00 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24