بعدما فقدت الكثير من وزنها.. عائلة نيكول كيدمان خائفة على صحتها

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أطلت النجمة الأميركية، نيكول كيدمان، في حفل توزيع جوائز (CMA)، بفستانٍ باللون الأسود، كشف عن عضلات بطنها ونحافتها المفرطة، ما جعل الجميع يتساءلون عن السبب، وأثار الكثير من المخاوف حول صحتها.وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النجمة الشهيرة فقدت أكثر من 20 رطلاً من وزنها خلال الأشهر الأخيرة، ما جعلها تبدو نحيلةً جداً خلال ظهورها في ذلك الحفل، مشيرةً إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن فقدان كيدمان الوزن أصبح شديداً جداً، ما أبرز عظام جسدها.ونقلت الصحيفة، على لسان أحد أصدقاء نيكول، أنها أصبحت نحيفة جداً، لدرجة أن عظامها أصبحت بارزة، بينما تبدو أطرافها كأنها يمكن أن تنكسر عند هبوب ريحٍ قوية. بينما قال آخر: إن نيكول فقدت الكثير من الوزن، ويبدو أنها بحاجةٍ إلى دخول المستشفى.وفي الشأن ذاته، أكدت تقارير أخرى أن المغني الأسترالي كيث أوربان، زوج نيكول كيدمان، لديه مخاوفه أيضاً بشأنها، وأنه قلقٌ جداً على صحتها، خاصةً أن فقدان النجمة للوزن جاء مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سناً، مثل: جينيفر لورانس، ومارغو روبي.وأشارت التقارير إلى أن أوربان يحثها على الاعتناء بنفسها وبصحتها بشكلٍ أفضل، وأنه رآها تضيع، وحذّرها من أنها بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، إلا أنه يبدو أن كل ذلك لاقى آذاناً صماء، حيث إن نيكول لا ترى أي خطرٍ في ذلك أبداً.وبحسب زعم أحد المصادر، فإن نيكول (56 عاماً)، مرعوبة من فكرة أن وقتها قد فات، ولديها قناعةٌ بأن فقدان المزيد من الوزن سيجعلها تبدو أفضل.وعلى صعيد آخر، كشفت (A 24) أن نجمَيْ هوليوود: نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس، من المقرر أن يتشاركا بطولة فيلم الإثارة المثير القادم «Babygirl».وإلى جانب نيكول وأنطونيو، يوجد النجوم: هاريس ديكنسون، وصوفي وايلد، وجان رينو، في قائمة أبطال الفيلم الذي من المتوقع أن يتم تصويره خلال كانون الأول في نيويورك.يحكي الفيلم عن رئيسة تنفيذية قوية ومسيطرة (كيدمان)، متزوجة من (بانديراس)، تبدأ علاقة غرامية مع متدربها الأصغر منها سناً (ديكنسون)، بينما تراقبها مساعدة الرئيس التنفيذية (وايلد)، ويكون (رينو) مدير أعمال منافساً لها.ولايزال هذا الفيلم، الذي كتبته وستخرجه هالينا راينفي، في مرحلة ما قبل الإنتاج حتى وقت كتابة هذا التقرير، لذلك ليس من الواضح بَعْدُ متى سيتم إصداره أو عرضه على الشاشات.