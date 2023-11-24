أفضل وأسوأ الأماكن لتوضيب المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة

بعد الانتهاء من مهمة اختيار أفضل منتجات المكياج والعناية بالبشرة، تأتي المهمة المتمثلة في كيفية تخزينها لاستخدامها بأمان.

فالمعلومة الأولى والأهم هي أنه علينا تخزين جميع منتجات المكياج والأدوات التي نستخدمها لتطبيقه، في مكان باردٍ وجافٍ بعيدًا عن الرطوبة.

Advertisement

ويؤثر المكان الذي تخزنين فيه منتجات المكياج على صلاحيتها، وتغيّر لونها وملمسها هو من العلامات التي تدل على انتهاء صلاحيتها بغض النظر عن مدة الصلاحية المكتوبة على المنتج.





توضيب منتجات المكياج



وضّبي منتجات المكياج الخاصة بك في درج لا يتعرض بطريقة مباشرة لأشعة الشمس أو الرطوبة الناتجة عن البخار والماء.

ويمكن لأشعة الشمس أن تسرّع من انتهاء صلاحية المنتج، تفكك مكوناته النشطة عن طريق تسخينه. أما في الحمام فستتعرض هذه المنتجات إلى الرطوبة العالية، وهذا يساهم بتعفنها.

لا تحتفظي بأحمر الشفاه في سيارتك أو في حقيبة يدك، فيمكن أن يذوب أيضًا، وتتأثر تركيبته وجودته.

وتسمح المواد التي تصنع منها فرش المكياج والإسفنج بانتشار البكتيريا، فهي تحتجز خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ، وبقايا المكياج على الشعيرات وبينها بسهولة. إن كنتِ تستخدمين الفرش كل يوم، ينصح بتنظيفها أسبوعيًا والاحتفاظ بها في مكان جاف أيضًا. أما إسفنجات التجميل فمن المفضل تنظيفها بعد كل استخدام، نظرًا للبكتيريا التي تتطور بسرعة عليها، ولا تتركيها أبدًا في الحمام.





منتجات العناية بالبشرة وتخزينها

غالبًا ما نضع منتجات العناية بالبشرة في الحمام على حافة حوض الغسيل، لتبقى في متناول اليد ونستخدمها بسرعة.

وننصحك بتخزين الكريمات والسيروم في أماكن باردة ومظلمة، مثل الدرج الموجود في غرفتك قرب السرير مثلاً. تنمو البكتيريا بسرعة في الحمام الدافئ المليء بالبخار.

لا تستخدمي غسول الوجه لأكثر من عام، خاصة إذا تم تخزينه بجوار حوض الغسيل، حيث تتدهور جودته نظرًا إلى الهواء والرطوبة والعوامل الخارجية التي يتعرض لها.





إذا كنتِ من محبي منتجات العناية بالبشرة، فالمكان الأنسب لتخزينها هو ثلاجة صغيرة مخصصة لها. ضعي في هذه الثلاجة الفيتامين C، والريتينول، وجميع مضادات الأكسدة التي تميل إلى التأكسد بسرعة، وإلى جانبها التونر والأقنعة التي يفضل أن تبقى في الحرارة الباردة أيضًا.