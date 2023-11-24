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المرأة

ألوان الجمال: دليلك لاختيار أحمر الشفاه النيود المثالي حسب لون بشرتك

Lebanon 24
24-11-2023 | 14:00
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يُعدّ اختيار أحمر الشفاه الوردي المثالي عملية دقيقة لكل أنثى. وهنا لسنا نتحدث عن ألوان الفوشيا النابضة بالحياة، أو لون الأوركيد، أو ألوان باربي الوردية، بل ألوان النيود اللطيفة والبسيطة. قد يبدو البحث عن أحمر الشفاه النيود أمراً شاقاً، لكن لا تقلقي بعد الآن، وتابعي القراءة للمساعدة:
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يُعد معرفة لون بشرتكِ الفريد أمراً بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالألوان الوردية الناعمة. بدون الاهتمام المناسب، قد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بجعل بشرتك المشرقة تبدو باهتة. لتبسيط سعيك للحصول على هذا اللون المثالي الناعم، قام متجر "واتسونز"، متجر مستحضرات التجميل المعروف في آسيا في الإمارات العربية المتحدة، بفعل قائمة من أفضل مجموعة أحمر الشفاه الوردية النيود المصممة خصيصاً لمختلف ألوان البشرة.

ألوان تناسب البشرة الفاتحة
إذا كانت بشرتك فاتحة اللون، ففكري في اختيار أحمر شفاه غني بالألوان وغير لامع. بينما إذا كانت بشرتك أكثر دفئاً، يمكن للون النيود الوردي مع لون خوخي رقيق أن يعزز الإشراقة الطبيعية.

ألوان تناسب البشرة المتوسطة
أهم شيء يجب معرفته عند اختيار أحمر الشفاه باللون النيود الوردي لألوان البشرة المتوسطة هو أن تكون أغمق قليلاً أو أفتح من بشرتك. اختاري اللون النيود الوردي أو اللون المرجاني الوردي الذي يضفي لمسة جمالية على بشرتك دون عناء.

ألوان لصاحبات البشرة الزيتونية
عادةً ما تمتلك درجات البشرة الزيتونية مسحة ذهبية، مما يسمح باستخدام الألوان الدافئة والباردة. انتبهي إلى درجات اللون الوردي السلموني أو ألوان خشب الورد للحصول على لون الشفاه المثالي.

ألوان للبشرة الداكنة
تتطلب البشرة الداكنة ألوان وردية نيود مثالية تميل نحو اللون البنفسجي أو الأرجواني، مما يوفر اللمسة المناسبة للون. ابحثي عن الألوان التي تقع بين ألوان التوت البري غير اللامعة أو اللون الأرجواني الذي ينساب بسهولة عبر الشفاه.
 
اختيار لون أحمر الشفاه النيود المثالي يعتمد على لون بشرتك، فابحثي عن توازن يبرز جمالك الطبيعي. وتذكري أن الألوان الدافئة والباردة تلائم بشرات مختلفة، واستمتعي بتجربة مستحضرات التجميل لتحديد اللمسة المثلى لشفتيك.
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