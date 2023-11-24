لتسهيل الفطام عليكِ وعلى طفلكِ.. إليكِ هذه الـ5 نصائح

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اختيار الرضاعة الطبيعية قرار مهم في حياة الأم وطفلها، فالرضاعة الطبيعية مهمة شاقة على الرغم من فوائدها الكبيرة التي تعود على الأم والطفل، ولكن الأصعب من الرضاعة الطبيعية هي مرحلة الفطام، إذ تمر مرحلة الفطام بعدة مراحل بداية من اتخاذ القرار، وحتى طريقة التنفيذ والتعامل مع الطفل في هذه المرحلة الحرجة.وحتى تمري بتجربة فطام أسهل مع طفلك، اتبعي النصائح التالية.1- انتبهي لإشارات استعداد طفلكقبل اتخاذ قرار الفطام يجب أن يكون طفلك مستعداً لهذه الخطوة المهمة، وإشارة استعداد كل طفل تختلف عن الآخر، مثلاً يمكن أن يفقد طفلك شغفه بالرضاعة، أو تلاحظين زيادة اهتمامه بتناول الأطعمة الصلبة. لاحظي طفلك وانتبهي لإشارات استعداده للفطام، وما أن تلاحظي أنه مستعد للفطام، اتخذي قرارك.2- اتبعي الفطام التدريجيالفطام التدريجي يحمي طفلك من صدمة الحرمان المفاجئ من الرضاعة الطبيعية، لذا الأفضل أن تقومي بفطام طفلك تدريجياً على مدار شهر مثلاً. أولاً ابدئي بتقليل عدد الرضاعات، ثم امنعي الرضاعة النهارية، حتى يتبقى لطفلك رضعة واحدة قبل النوم، تكون هي الخطوة الفاصلة في عملية الفطام. المهم أن تتحلي بالصبر، ولا تتراجعي عن خطوات الفطام مهما بكى طفلك، فالوقت كفيل بإتمام عملية الفطام بسلام.3- ثقي في قرارك واجعلي مشاعرك متوازنةقد تضعفين أمام بكاء طفلك، أو تظنين أنه لازال صغيراً، كما أن الفطام يكون صعباً على الأم نفسياً بسبب الارتباط العاطفي بينها وبين الطفل عن طريق عملية الرضاعة، ومع ذلك يجب أن تثقي في قرارك، وتجعلي مشاعرك متوازنة لأن طفلك قد استفاد من الرضاعة الطبيعية، وحان الوقت لانتقاله إلى مرحلة جديدة والاستفادة من النظام الغذائي العادي.4- استعيني بطبيب أطفالإذا واجهتكِ أي صعوبات في عملية الفطام، مثل ظهور أعراض حساسية، أو المرض أو الإجهاد، فلا تترددي في الاستعانة بطبيب أطفال يساعدك على تخطي مرحلة الفطام بأمان مع طفلك.5- لا تقارني طفلكتختلف قدرات تحمل كل طفل عن الآخر، لذا لا تقارني طفلك بأطفال آخرين تمكنوا من الفطام في وقت أسرع أو بطرق أسهل، طفلك مختلف حتى عن أخوته، والمقارنة تجعل الفطام أصعب عليكما، فلا تقارني طفلك بأحد.