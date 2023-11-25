نصائح للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء

عدد كبير من أصحاب البشرة الجافة يعانون بشكل كبير جدًا فى فصل الشتاء، وللعناية بالبشرة وترطيبها يجب اتباع بعض النصائح.

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نصائح للعناية بالبشرة الجافة فى الشتاء

الماء الدافئ مرفوض

الماء الدافئ يتسبب فى جفاف الجلد بشكل كبير جدًا ويؤدى إلى تقشير للبشرة، حيث يتسبب فى شد البشرة وجفافها، لذا يفضل غسل البشرة بالماء الفاتر.

تجفيف البشرة

قد يخطئ البعض عند تجفيف أجسامهم ويستعينون بفوطة خشنة، ما يتسبب فى جفاف البشرة، لذلك يفضل تجفيف من خلال الطبطبة بمناديل ورقية، بدون مسح الوجه.

الترطيب

الترطيب من الخطوات المهمة، لذا قومى بترطيب البشرة بأكثر من مرة في اليوم لكن احرصي على أن يكون المرطب يناسب طبيعة بشرتك ويفضل أن يكون خاليًا من الزيوت، ويحتوى على مكونات طبيعية.

تجنب التقشير

يفضل تجنب تقشير البشرة، كى لا يتسبب ذلك فى حدوث التهابات، لكن قومى بتقشيرها بمكونات طبيعية مرة كل شهر، مع الترطيب الجيد والعميق.

شرب المياه

يفضل شرب الماء بكميات كبيرة ومناسبة لكي تساعد جسمك على الترطيب الداخلي، الذي يساعد على ترطيب بشرتك بشكل أسرع.