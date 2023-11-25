Advertisement

المرأة

نصائح للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1134206-638364959390541204.jpg
Doc-P-1134206-638364959390541204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عدد كبير من أصحاب البشرة الجافة يعانون بشكل كبير جدًا فى فصل الشتاء، وللعناية بالبشرة وترطيبها يجب اتباع بعض النصائح.

 
Advertisement

نصائح للعناية بالبشرة الجافة فى الشتاء

 

الماء الدافئ مرفوض

الماء الدافئ يتسبب فى جفاف الجلد بشكل كبير جدًا ويؤدى إلى تقشير للبشرة، حيث يتسبب فى شد البشرة وجفافها، لذا يفضل غسل البشرة بالماء الفاتر.

 

 تجفيف البشرة

قد يخطئ البعض عند تجفيف أجسامهم ويستعينون بفوطة خشنة، ما يتسبب فى جفاف البشرة، لذلك يفضل تجفيف من خلال الطبطبة بمناديل ورقية، بدون مسح الوجه.

 

 الترطيب

الترطيب من الخطوات المهمة، لذا قومى بترطيب البشرة بأكثر من مرة في اليوم لكن احرصي على أن يكون المرطب يناسب طبيعة بشرتك ويفضل أن يكون خاليًا من الزيوت، ويحتوى على مكونات طبيعية.

 

 تجنب التقشير

يفضل تجنب تقشير البشرة، كى لا يتسبب ذلك فى حدوث التهابات، لكن قومى بتقشيرها بمكونات طبيعية مرة كل شهر، مع الترطيب الجيد والعميق.

 

شرب المياه

يفضل شرب الماء بكميات كبيرة ومناسبة لكي تساعد جسمك على الترطيب الداخلي، الذي يساعد على ترطيب بشرتك بشكل أسرع.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-11-24
16:00 | 2023-11-24
14:00 | 2023-11-24
08:22 | 2023-11-24
00:49 | 2023-11-24
23:00 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24