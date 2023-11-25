Advertisement

المرأة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

Lebanon 24
25-11-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1134245-638365024390654304.jpg
Doc-P-1134245-638365024390654304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم 25 تشرين الثاني «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية.
Advertisement
 

علامات تدل على أن الرجل سوف يكون عنيفًا بعد الزواج:

 

التربية العنيفة

يجب التعرف على عائلة الزوج لاكتشاف هل نشأ في أسرة عنيفة حيث يعنف والده والدته أو ابناءه أو تعلم منذ الصغر أن العنف هو سلوك طبيعي.

 

ردود فعل عنيفة

 ومن العلامات الدالة على أن الرجل شخص عنيف، هو استخدامه القوة أو العنف في حل المشكلات، أو سريع الغضب أو يميل إلى المبالغة في رد فعله تجاه أي شيء بسيط، أو يتعامل بقسوة مع الحيوانات الأليفة أو يكسر أي شيء عندما يغضب.

 

غيرة الرجل

غيرة الرجل الشديدة عليكٍ من أصدقائك أو أفراد عائلتك هي علامة تدل على إنه شخص عنيف ويمكن أن يضربك بدافع حبه أو غيرته.

 

أسلوبه ذكورى 

إذا كان يحدد الأدوار أو القرارات وفقاً لنوع الجنس، ودائماً ما يبرر تصرفاته على أنه رجل لذلك يفعل هذا السلوك فإن هذه علامة من علامات أنه شخص عنيف.

 

التهديد

الرجل الذي يميل للعنف يحرص على التحكم في تصرفاته خطيبته من خلال نظراته حيث يأمرها وينهيها بنظرات غاضبة ليجعلتها تتراجع عما تفعله، أو يحرص على مراقبة كل تحركاتها أو بريدها الإليكترونى وكذلك حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعى.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:00 | 2023-11-25
23:00 | 2023-11-24
16:00 | 2023-11-24
14:00 | 2023-11-24
08:22 | 2023-11-24
00:49 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24