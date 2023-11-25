اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية.

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علامات تدل على أن الرجل سوف يكون عنيفًا بعد الزواج:

التربية العنيفة

يجب التعرف على عائلة الزوج لاكتشاف هل نشأ في أسرة عنيفة حيث يعنف والده والدته أو ابناءه أو تعلم منذ الصغر أن العنف هو سلوك طبيعي.

ردود فعل عنيفة

ومن العلامات الدالة على أن الرجل شخص عنيف، هو استخدامه القوة أو العنف في حل المشكلات، أو سريع الغضب أو يميل إلى المبالغة في رد فعله تجاه أي شيء بسيط، أو يتعامل بقسوة مع الحيوانات الأليفة أو يكسر أي شيء عندما يغضب.

غيرة الرجل

غيرة الرجل الشديدة عليكٍ من أصدقائك أو أفراد عائلتك هي علامة تدل على إنه شخص عنيف ويمكن أن يضربك بدافع حبه أو غيرته.

أسلوبه ذكورى

إذا كان يحدد الأدوار أو القرارات وفقاً لنوع الجنس، ودائماً ما يبرر تصرفاته على أنه رجل لذلك يفعل هذا السلوك فإن هذه علامة من علامات أنه شخص عنيف.

التهديد

الرجل الذي يميل للعنف يحرص على التحكم في تصرفاته خطيبته من خلال نظراته حيث يأمرها وينهيها بنظرات غاضبة ليجعلتها تتراجع عما تفعله، أو يحرص على مراقبة كل تحركاتها أو بريدها الإليكترونى وكذلك حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعى.