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المرأة

إنفصلت عن زوجها الذي يكبرها بسنوات كثيرة... فنانة لبنانيّة: أبحث عن رجل يدعمني ماديّاً

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:45
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أكّدت الفنانة ديانا حداد جاهزيتها للزواج، وأنها غير ممتنعة عن الفكرة؛ لكنها تنتظر "الفرصة المناسبة التي تليق بها".

وقالت إن عدم زواجها مرة ثانية يعود لعدم إعطائها الفرص للرجال الذين تلتقي بهم، وليس بسبب معارضة ابنتيها للفكرة إذ أنهما تطلبان منها ذلك دائماً.
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وأضافت أنها تبحث عن رجل محترم يدعمها مادياً ومعنوياً، ويتقبل طبيعة عملها، بالإضافة إلى امتلاكه شخصية وشكل جميلين، لافتة إلى أنها لا تمانع الارتباط برجل يصغرها بالسنّ.
وعلقت خلال ظهورها في برنامج "عندي سؤال":" العمر مجرد رقم. وهي معادلة صعبة. بدي رجل كامل وأنا ذوقي صعب وبحط حدود كتير".
وتابعت أنها غير نادمة على زواجها الأول من رجل الأعمال الإماراتي سهيل العبدول، والذي يكبرها بسنوات كثيرة، لكنها لن تكررها في حال عاد الزمن بها.
وأكملت أن زواجها منه لم يكن سيئاً على العكس قدّم لها الكثير من العطايا، مثل بناتها ونجاحها المهني وبلد داعم.
 
وبينت أن سبب عدم تكرارها له، هو فارق العمر بينهما، وزواجها في عمر مبكر جداً.
 
وأشارت إلى أن زواجها بعمر صغير حرمها من طفولتها ومراهقتها، وهذا ما تحاول تعويضه اليوم بخوض مغامرات وأنشطة كثيرة، كما تحرص على تشجيع بناتها على الاكتفاء والاستمتاع بالحياة قبل الزواج. (فوشيا)
 

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