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المرأة
كيف ردّت ياسمين صبري على متابعة أعجبت بملابسها؟
Lebanon 24
25-11-2023
|
10:05
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، مقطع فيديو وصوراً لها خلال قضائها عطلتها في بريطانيا.
وبدت صبري وهي تستمع بوقتها في إحدى الملاهي، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت تنورة قصيرة مع "جاكيت" أبيض.
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ولاقت هذه الإطلالة إعجاب كثير من المتابعات على حسابها على "إنستغرام"، حيث قامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو "الأوتفيت ده شكلي هلبسه في الجنة إن شاء الله".
وتفاجأت المعجبة بردّ ياسمين عليها، وقالت: "والله ميغلاش عليكي". (لها)
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